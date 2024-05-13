«أسكوت» تعتزم إضافة 10,000 غرفة إلى محفظتها بحلول 2025

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أسكوت المحدودة «أسكوت»؛ شركة تشغيل الشقق الفندقية في الشرق الأوسط، عن خططها التوسعية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يتماشى مع مساعيها الإقليمية لافتتاح 10,000 وحدة بحلول العام 2025.

وستتضمن استراتيجية توسّع أسكوت طرح علامات تجارية جديدة من أسكوت وافتتاح 5,500 وحدة جديدة، مع التركيز بشكل خاص على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مؤكدة بذلك التزامها في تحقيق النمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

وبينما تحتفل أسكوت بالذكرى الأربعين لتأسيسها، تتطلع الشركة نحو المستقبل، عاقدة العزم على إعادة تعريف قطاع الضيافة. وبفضل سلسلة مشاريعها الديناميكية المرتقبة التي تتضمن طرح مفاهيم معيشية مبتكرة، فضلاً عن التزامها الراسخ بتوفير خيارات مرنة للضيوف، تستعد أسكوت لمواصلة تقديم تجارب ضيافة مميزة.

وقال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: « سوق السفر العربي هو أكبر مؤتمر للضيافة بالمنطقة، وقد وفر فرصاً استثنائية للتواصل ومرئيات قيمة حول الاتجاهات الناشئة في القطاع، وعليه حرصت أسكوت على الاستفادة من هذه المنصة لإثبات التزامها بالابتكار في قطاع الضيافة في المنطقة، بما في ذلك الجهود التي بذلناها في سبيل تنفيذ عملية توسّع استراتيجي مرحلي من خلال طرح علامات جديدة من أسكوت تلبي تفضيلات قطاعات الرفاهية ونمط الحياة».

وتضم المحفظة التشغيلية الإقليمية للشركة فنادق أسكوت بارك بليس دبي، وسيتادينز قرية الثقافة دبي، وسيتادينز مترو سنترال دبي.

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