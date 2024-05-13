«هايبرباي» تقدم خدمات دفع مبتكرة لقطاع الضيافة بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت «هايبرباي»، بوابة الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محفظتها الواسعة من حلول وخدمات الدفع المبتكرة خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي 2024»، الذي اختتم بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هايبرباي»: «نلتزم في «هايبرباي» باعتماد أعلى معايير التميز والجودة والابتكار، وتأتي مشاركتنا في معرض «سوق السفر العربي 2024» تجسيداً لحرصنا على توفير أفضل حلول الدفع في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما في مجال الضيافة، بهدف تسهيل العمليات وتعزيز رضا العملاء».

وأتاح معرض «سوق السفر العربي 2024» لشركة «هايبرباي» استعراض خدماتها في هذا المجال، وشكل منصة جمعت أبرز القادة ورواد الأعمال، نظراً لأهميته كفعالية عالمية رائدة على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي. ومثّل معرض «سوق السفر العربي» ملتقى مهماً جمع مختلف قطاعات السفر لتسهيل فرص التواصل والنمو».

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