«الفجيرة الوطني» يعزز جهود التحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني تعاونه مع شركة سنوفليك لاستخدام منصتها السحابية للبيانات، لتحسين عملية استخراج التحليلات والتقارير. وتندرج هذه الشراكة في إطار جهود بنك الفجيرة الوطني لوضع استراتيجية خاصة به للبيانات، والتحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات.

وتتمثل رؤية البنك في ما يخص البيانات، في الاستفادة من كامل قيمتها، كونها تشكل أحد الأصول الهامة والاستراتيجية، كما يواصل الاستثمار في مختلف الابتكارات التكنولوجية في مجال تخزين البيانات والحوسبة وأدوات التحليل. وأنشأ البنك تجمع بيانات مركزية على السحابة في أغسطس الماضي، وتستند رؤيته إلى دمج أسس حوكمة البيانات وإدارتها، لتمكين مصادرها، وتعزيز سبل تخزينها وتوفيرها.

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