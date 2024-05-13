الذكاء الاصطناعي يحسّن تجربة 91 % من المتسوقين في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أشارت دراسة حديثة لشركة «إس إيه بي إمارسيس» إلى أن 91 % من المتسوقين في الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تحسين تجربة تسوقهم.

وأظهر البحث الجديد الذي تم خلاله استطلاع آراء 2.000 عميل و150 متخصصاً في التسويق في دولة الإمارات أن 44 % من المستهلكين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يساعد في جعل التسوق أكثر سهولة، كما يرى نحو الثلث (28 %) منهم أن الذكاء الاصطناعي يسهم في جعل تجربة التسوق أكثر تخصيصاً، في حين يرى 45 % أن الذكاء الاصطناعي يساعدهم في العثور على منتجات جديدة.

وإدراكاً للدور الحيوي للذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة «إس إيه بي إمارسيس» أداة «إيه آي برودكت فايندر» (AI Product Finder) للبحث عن المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي أداة ستسهم في إحداث تغيير جذري في كيفية اقتراح العلامات التجارية للمنتجات وتخصيصها لتجربة المستخدم.

وتم استعراض الأداة الجديدة خلال فعالية تمكين المتخصصين في التسويق (SAP Emarsys Power to the Marketer) التي جرى تنظيمها في دبي.

وقالت سارة ريتشر، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى «إس إيه بي إمارسيس»: «تعمل «إس إيه بي إمارسيس» من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب عملها، على تمكين عملائها وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتوفير الوقت والجهد في أداء المهام المعقدة، وتمكينهم من التركيز على العائد على الاستثمار، وتقديم تجارب لا مثيل لها للعملاء».

وقال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لدى شركة «إس إيه بي» في الإمارات: «إن ضمان خصوصية العملاء وتعزيز الثقة هي من العناصر الأساسية التي نحرص عليها أثناء عملنا مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكانت علامات تجارية عدة قد أعربت خلال لقاء حول الذكاء الاصطناعي تم أخيراً عن قلقها بخصوص استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في التسويق، كما أشارت أبحاثنا المستمرة إلى أن المستهلكين والمتخصصين في التسويق يتشاركون معاً هذه المخاوف، ولذلك فإن «إس إيه بي إمارسيس» ملتزمة بأعلى معايير الفعالية والكفاءة المتعلقة بخصوصية البيانات، كما تدعو في الوقت ذاته إلى اعتماد قوانين إقليمية وعالمية جديدة في هذا الإطار».

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