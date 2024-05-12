«معاينة» أول خدمة من نوعها في مناطق التملك الحر بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، خدمة «معاينة العقار» لما قبل الاستلام، في أول خدمة من نوعها تطلقها شركة وساطة عقارية في مناطق التملك الحر في الإمارة، وذلك بالشراكة مع شركة «بيلدينج رانك» التي تقدم خدماتها في 7 أسواق في الشرق الأوسط.

وقال وليد الزرعوني، رئيس الشركة: يسعدنا تقديم هذه الخدمة الجديدة ضمن محفظة الأعمال المتنوعة التي توفرها الشركة التي تحرص على توفير أفضل الخدمات بجودة عالية وبتكلفة مقبولة.

وأوضح أن خدمة معاينة العقار سواء شقة أو فيلا أو محل تجاري ما قبل الاستلام من الخدمات المهمة في القطاع العقاري في دبي، نظراً للدور الكبير لها في رصد المشكلات والعيوب في العقار قبل استلامه ومطالبة المطور العقاري بإصلاحها، مما يوفر المال والجهد على الزبائن ويجنبهم مشكلات مستقبلية قد تظهر خلال سنوات لاحقة بعد استخدام العقار.

وتابع وليد الزرعوني: «بعد انتهاء المطور من البناء يرسل للزبون لمعاينة الوحدة قبل الاستلام، حتي إذا كان هناك ملاحظات يتم طلبها من المقاول المسؤول على تشييد العقار لإصلاحها ويتحمل تكلفتها المقاول الذي في الأصل يقدم ضمانات لصالح المطور، المشكلة تحدث هنا حيث إن 80 % من المبيعات العقارية في دبي حالياً تكون لأفراد يعيشون خارج دبي سواء في إحدى الإمارات المجاورة داخل الدولة، أو في بلدان خارجها، لذا يطلب وسيط عقاري أو شخص آخر بالمعاينة الظاهرية للوحدة، وهذه الطريقة لا تكشف العيوب المختفية التي لا يستطيع الشخص رصدها بالعين.

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