«ديندرا سيستمز» تختتم جولة تمويل ناجحة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ديندرا سيستمز» العالمية عن ختام ناجح لجولة التمويل من السلسلة B، حيث جمعت 15.76 مليون دولار (12.5 مليون جنيه استرليني) لمواصلة مهامها التي تسعى من خلالها إلى تعزيز جهود إعادة تأهيل النظام البيئي العالمي.

وتولى إدارة الجولة، شركة «زوك كابيتال» المتخصصة في الاستثمار في مجال تكنولوجيا المناخ، بمشاركة كبيرة من شركة الاستثمار «أرامكو فنتشرز»، والمستثمر الحالي إيرباص فنتشرز. وتأسست «ديندرا سيستمز» عام 2014 ويعمل بها 87 متخصصاً في المملكة المتحدة وأستراليا والإمارات والولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة سوزان جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «ديندرا سيستمز»: نحن فخورون بتأمين دعم هؤلاء المستثمرين الداعمين من أصحاب الخبرة، مع استعدادنا للمرحلة التالية من التوسع. سيُسهم هذا التمويل في دعم جهودنا المتواصلة لتقديم حلول إعادة التأهيل القائمة على الذكاء الاصطناعي ودمجها في النظم البيئية حول العالم، الأمر الذي يساعد في عكس فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ.

تمثل تقنية إعادة تأهيل النظم البيئية RestorationOSTM فرصة لتغيير قواعد اللعبة في المراقبة البيئية واستعادتها، ونحن متحمسون لكوننا قادرين على مضاعفة جهودنا لتمكين الفرق البيئية ومساعدتها على إعادة توجيه هذه التأثيرات العالمية.

بدوره قال جون هيجلين، الشريك في «زوك كابيتال»: يعتبر الدافع إلى تنشيط النظم البيئية لكوكبنا من بين التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا. وبينما يسعى المجتمع العالمي نحو الاستدامة البيئية، تتولى شركة ديندرا سيستمز تنفيذ مهمتها التي تحظى بأهمية بالغة وتتمثل في مراقبة النظام البيئي وإعادة تأهيله بشكل مباشر وعلى نطاق واسع.

ونحن في شركة زوك كابيتال، يسعدنا أن نقود جولة التمويل من السلسلة B، لدعم مهمة ديندرا لتوسيع تأثيرها عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز