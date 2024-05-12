بلدية دبي ترعى مؤتمر الابتكار للغذاء 2024

المصدر: البيان

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أعلنت بلدية دبي، عن رعايتها لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، الذي تُنظّمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار "إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية"، في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وتأتي رعاية بلدية دبي للمؤتمر في إطار جهودها المتكاملة لتعزيز استدامة قطاع الأغذية في الإمارة، وحرصها على توفير كافة المقومات التي تكفل سلامة وسعادة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

وتحرص بلدية دبي عبر إدارة سلامة الغذاء على بناء منظومة غذاء مستدامة، تضمن سلامة واستدامة الأنظمة الغذائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية التي تجعل من دبي أكثر ريادة واستدامة وجَودة للحياة كل يوم.

كما تعمل بلدية دبي على تعزيز الثقة بسلامة الغذاء من خلال تصميمها لمنظومة رقابية غذائية متكاملة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.

منصة مثالية

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تعكس رعاية البلدية لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024 الجهود الحثيثة التي تقوم بها في سبيل تعزيز استدامة قطاع الأغذية، وترسيخ ممارسات الابتكار في هذا القطاع، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية، والاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا التي تضمن تحقيق مستهدفات (استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي)، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة الغذاء ونظم التغذية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، والحد من الفقد والهدر".

وتابع سعادته: "يمثل المؤتمر فرصة مثالية لبحث الحلول الفعّالة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم ومستقبلاً في قطاع إنتاج الغذاء وضمان استدامته، بما يمكن القادة وصناع القرار من اتخاذ خطوات فعّالة لتعزيز النظم الغذائية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغير المناخي".

ونوه سعادته بدور المؤتمر، من خلال الخبرات الكبيرة للمشاركين في أعماله وقدرتها على إبراز أهمية التقنيات المتخصصة والتوسع فيها، بما يعزز القدرة على توفير الغذاء وسلاسل إمداد آمنة تلبي الاحتياجات الغذائية للأعداد المتزايدة من سكان العالم.

مفهوم تكاملي

من جانبه، توجه الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بالشكر إلى بلدية دبي لرعايتها مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، بما يساهم في إنجاح المؤتمر، وتحقيق أهدافه في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية في النظم الغذائية.

وقال: "تجسد رعاية بلدية دبي لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، مفهوماً تكاملياً للعمل بين جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية، انطلاقاً من تسخير إمكاناتها وخبراتها بما يعزز فرص نجاح المؤتمرات العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات ودبي على الصعد التنظيمية والتسويقية وتحقيق مستهدفاتها، وخير مثال على ذلك حرص بلدية دبي الدائم على رعاية الأحداث الكبرى وآخرها مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في دبي، وهو ما يؤكد من جديد التزامها بإعلاء شأن الابتكار كخيار استراتيجي في برامج عملها، خصوصاً فيما يتعلق بالنظم الغذائية".

نظم غذائية مرنة

ويجمع مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، الذي يستضيفه متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي، ما يزيد على 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية والمزارعين، حيث يشهد المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الحوارية والورش التي تتمحور حول تعزيز دور التكنولوجيا في دعم نظم غذائية مرنة وشاملة ومستدامة وتوسيع مجالات التعاون على مستوى العالم، ومناقشة أحدث التوجهات في مجال استدامة أنظمة الغذاء.

ويسلط المؤتمر الضوء على أفضل الممارسات والدراسات العالمية المستخدمة في مجال الغذاء، فضلاً عن أحدث التقنيات التكنولوجية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في مجال استدامة سلامة الغذاء.

ويشهد مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 عقد اجتماع لمراكز الابتكار الغذائي يوم الثلاثاء 14 مايو، إضافة إلى تنظيم معرض مفتوح يومي 13 و14 مايو يقدم أحدث الابتكارات وأبرز المبتكرين في مجال أنظمة الغذاء، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المزارع والشركات المتخصصة في إنتاج الأغذية خلال اليوم الأخير من المؤتمر.

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