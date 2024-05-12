مليار دولار استثمارات إماراتية في شركات كورية جنوبية ناشئة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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تتعاون شركات رأس المال الاستثماري في الإمارات وكوريا الجنوبية لإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات، حسبما كشفت صحيفة «تشوصن» الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

وتتمثل الخطة في استثمار ما يصل إلى مليار دولار في شركات كورية جنوبية ناشئة.

وفي السابع من مايو أكدت الإمارات إنشاء شركة استثمارية مشتركة مع شركة رأس المال الاستثماري «إل بي إنفستمنت» في كوريا من خلال مؤسسة «إيه آي إم جلوبال». ولجذب الأموال من المستثمرين المؤسسيين أو الشركاء المحدودين في الإمارات، قرر الطرفان أيضاً إنشاء صندوق استثماري بقيمة تصل إلى مليار دولار تديره شركة المشروع المشترك.

تشتهر مؤسسة «إيه آي إم جلوبال» بأنها تنظم أكبر منتدى استثماري في الشرق الأوسط يسمى «اجتماع الاستثمار السنوي». واكتسبت شهرة خاصة في عام 2011 عندما قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، بتأمين الاستثمار من خلالها لتوسيع الأعمال التجارية في الأيام الأولى لشركة «تسلا». ومن المتوقع أن يحضر مؤتمر هذا العام الذي سيعقد في 9 سبتمبر، 12000 من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وينظر إلى قرار الإمارات بتأسيس مشروع مشترك مع شركة «إل بي إنفستمنت» كخطوة أولية للاستثمار في كوريا، تأتي بعد أن أعلنت الإمارات عن خطط لاستثمار نحو30 مليار دولار في الشركات الكورية.

وقال داود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «إيه آي إم جلوبال» «ستفتح هذه الشراكة مع إل بي إنفستمنت فصلاً جديداً من التعاون في صناعة رأس المال الاستثماري العالمية»، مضيفاً «سنستثمر بشكل استراتيجي لإحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والمجتمع العالميين».

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