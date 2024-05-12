«بايتيكو» للمدفوعات تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت منصة تنظيم المدفوعات «بايتيكو» افتتاح مكتبها في دبي.

والذي يفتح مجموعة غنية من فرص النمو، بما في ذلك تطوير تقنيات متطورة مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويقع مكتب «بايتيكو» الجديد في برج الشعفار 1-306 في منطقة برشا هايتس المرموقة في دبي، بجوار فندق بيبلوس مباشرة على شارع الشيخ زايد.

وتوسع بايتيكو نطاقها بشكل كبير، مما يسمح لها بخدمة العملاء بشكل أفضل ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن أيضاً في المناطق المجاورة، بما في ذلك الأسواق الآسيوية. لقد أدى هذا التوسع إلى نمو كبير لبايتيكو. يعزز مكتب دبي اكتساب عملاء جدد، ويسهل تكوين شراكات استراتيجية، ويدفع إلى زيادة المبيعات ما يعزز في النهاية المركز المالي لبايتيكو.

وتشير المنصّة إلى أنَّ الحفاظ على وجود محلي يغرس شعوراً بالاطمئنان لدى العملاء، ويؤكد لهم التزام بايتيكو باللوائح الإقليمية، بالإضافة إلى ذلك، يمهد مكتب دبي الطريق للشراكات مع الشركات الإقليمية، ما يعزز تطوير الحلول المتكاملة التي ترفع تجربة العملاء إلى مستوى أعلى.

وتأسست بايتيكو في فبراير 2021 في صوفيا، بلغاريا، وشهدت نمواً هائلاً على مدار السنوات القليلة الماضية، ما عزز مكانتها كرائدة عالمية في مجال المدفوعات الرقمية. مع أكثر من 450 عميلاً نشطاً، توفر منصة الدفع الخاصة ببايتيكو للتجار إمكانيات تخصيص واجهة المستخدم وتدعم المدفوعات والسحوبات عبر مجموعة شاملة من القنوات.

بما في ذلك Amex وJCB وDiscover وUnionPay وCarte Bancaries وDiners Club وVerve. بشكل عام، تتكامل المنصة مع أكثر من 100 مزود خدمة دفع. يسمح حل بايتيكو المبتكر للصرافين الرقميين بتبسيط سير عملهم في الدفع، بغض النظر عن الصناعة، فإن التعامل بكفاءة مع مدفوعات العملاء هو متطلب أساسي لأي عمل تجاري.

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