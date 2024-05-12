فعالية «كانتين الشاطئ» تختتم نشاطها اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تختتم فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، أنشطتها اليوم ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من «مهرجان دبي للمأكولات 2024»، الكثير من تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة على «شاطئ جميرا».

وتعتبر «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، من الفعاليات الرئيسة لمهرجان دبي للمأكولات، حيث ترتقي دورة هذا العام بتجربة تناول الطعام إلى مستوى جديد، المستلهم من أسلوب الحياة المريح في المدن الواقعة على شاطئ البحر.

ويمكن للزوار الاستفادة باليوم الأخير للفعالية، والاستمتاع بتجربة نادي الشاطئ وورش العمل، والحفلات الغنائية، ودروس الصحة، والتمارين الرياضية، ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال، وتوفر الفعالية فرصة الاحتفال بالأكل الصحي، وفنون الطهي العالمية بطريقة مبتكرة، وكذلك الدور الكبير للطهاة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز أساليب الحياة والتغذية.

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