دبي مقراً لأفضل شركات القانون والمحاماة في المنطقة

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إحصائية نشرها موقع «إل إيه دبليو دوت كوم» البارز حول أفضل 30 شركة قانون ومحاماة في الشرق الأوسط، أن 60% من المحامين يختارون دبي مقراً لهم، في تأكيد قوي على مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي، وقدرتها على استقطاب أفضل شركات القانون والمحاماة العالمية في المنطقة.

وجاءت أبوظبي في المركز التالي الأكثر شعبية بنسبة 12%، ما يمنح الإمارات ما يقرب من ثلاثة أرباع، أو أكثر من 71% من الإجمالي، ما يدعم مرة أخرى أولوية الإمارات في المنطقة. ويتمركز 48% من موظفي أكبر أربع شركات قانون إقليمية في دبي، و13% في أبوظبي، و11% في السعودية، و28% موزعين على أماكن أخرى في المنطقة، لتسجل دبي والإمارات مرة أخرى نصيب الأسد بنسبة 61%.

وأشار الموقع إلى أنه رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها دول ومدن أخرى، إلا أن دبي تهيمن على هذا القطاع. وقال إنه رغم التحسن المستمر في السعودية، فقد استحوذت الرياض على 10% فقط من عدد المحامين بالشرق الأوسط، سواء من خلال فتح مكاتب جديدة أو من خلال المشاركة في برنامج المقر الإقليمي، وأضافت جدة 2%، ما أعطى السعودية أقل من ثمن الإجمالي، أو 12%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز