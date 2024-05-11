سوق السفر العربي منصة مثالية لتقوية ودعم الضيافة في دبي

المصدر: دبي- البيان

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يرى فندق البندر روتانا، أن معرض سوق السفر العربي (ATM)، الذي شارك فيه حوالي 2,300 عارض هذا العام، بمثابة منصة مثالية لقطاع الضيافة في دبي.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا، إن سوق السفر العربي يعد منصة انطلاق لقطاع السفر والسياحة وللمستثمرين المحليين والعالميين.

وأشار عاشور إلى أنه التقى بالشركاء الرئيسيين خلال المعرض وناقش معهم معلومات مهمة وتجاذبوا أطراف الحديث عن الباقات الجديدة والأسعار التنافسية الهادفة، إلى جذب انتباه العملاء والمجموعات السياحية لزيارة مدينة دبي وفندق البندر روتانا.

كما قدمت شركة البندر روتانا جوائز تقديرية لأفضل منظمي الرحلات السياحية والشركاء المنتجين كتقدير لهم والتزام منها على المدى الطويل.

كما أكد عاشور أن الشركاء هم المفتاح الرئيسي لنمو أعمال البندر روتانا، مضيفاً أنهم أطلقوا مؤخراً حملة ترويجية استراتيجية عبر ثلاثة أسواق أوروبية رئيسية وهي تحديداً فرنسا وبلجيكا وهولندا، بهدف تعزيز الشراكات والترويج لدبي كوجهة رئيسية للمسافرين ومحبي السفر والرحلات الأوروبيين.

أضاف عاشور أنه خلال جولته في فرنسا وبلجيكا وهولندا، التقى مندوبين عن وكالات السفر رفيعة المستوى ومنظمي المجموعات لتعزيز التدفقات السياحية إلى دبي.

والجدير بالذكر أن دبي استقبلت عبر مطارها الدولي 5,18 مليون زائر دولي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، لتحقق بذلك زيادة 11 في المئة عن الربع الأول من العام 2023.

وبحسب دائرة دبي للاقتصاد والسياحة (DET)، فإن غالبية السياح الوافدين إلى دبي والبالغ عددهم 1,138 مليون زائر يفدون إليها من أسواق أوروبا الغربية، يليهم من حيث العدد 869,000 زائراً من جنوب آسيا.

كما تشير الإحصاءات إلى أنه تم تسجيل حوالي 817,000 زائراً من دول رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، و605,000 من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و664,000 من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و344,000 من الأمريكيتين.

وبذا يحتفظ مطار دبي الدولي بلقبه باعتباره المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم للعام العاشر على التوالي، وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي، حيث استقبل 86,9 مليون مسافر في العام 2023، ومن المتوقع أن يزيح المجلس الستار عن أرقام الربع الأول من العام 2024 في وقت ما في الأيام المقبلة.

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