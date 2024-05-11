13.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي – مشعل العباس)

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سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.6 مليار درهم، عبر 4431 صفقة، شملت 3,598 مبايعة بقيمة 9.46 مليارات درهم، و675 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.5 مليارات درهم و158 معاملة هبة بقيمة 667.5 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 354 مبايعة لأراضٍ، و3049 مبايعة لوحدات سكنية، و195 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 175 رهناً لأراضٍ، و680 رهناً لوحدات سكنية، و122 رهناً لمبانٍ. وحلت منطقة رأس الخور الصناعية الأولى في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 735 مليون درهم عبر 362 صفقة.

وجاءت ثانياً منطقة نخلة ديرة عبر79 صفقة بقيمة 729 مليون درهم، وثالثاً منطقة برج خليفة عبر 588 صفقة بقيمة 101 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 251 صفقة بقيمة 564 مليون درهم، وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 193 صفقة بقيمة 467 مليون درهم.

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