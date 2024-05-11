«بلو آول» الأمريكية تنضم إلى مركز دبي المالي العالمي

المصدر: (دبي – مشعل العباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب مركز دبي المالي العالمي مؤخراً بانضمام «بلو آول» (Blue Owl Capital)، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول البديلة، تمتلك أصولاً تحت الإدارة تزيد على 174 مليار دولار.

وقال المركز: «إن Blue Owl Capital العالمية تنضم إلى أكثر من 370 شركة رائدة معتمدة لإدارة الثروات والأصول، ما يعزز مركز دبي المالي العالمي خياراً مفضلاً في المنطقة لهذا القطاع».

وكان المركز قد أعلن في نوفمبر الماضي أن الشركة الأمريكية استكملت إجراءات تسجيلها، واليوم تعد شركة Blue Owl Capital أحدث شركة لإدارة الأصول البديلة تحصل على ترخيص في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

واعتباراً من مارس 2024 تمتلك شركة Blue Owl أصولاً تحت الإدارة تزيد على 174 مليار دولار، منها 27.2 مليار دولار أصول مرتبطة بالقطاع العقاري بواقع أكثر من 1,890 من الأصول العقارية المملوكة، ويعمل بها أكثر من 725 موظفاً على مستوى العالم.

وسيضاف مكتب «بلو آول» الجديد في دبي إلى 12 موقعاً تقريباً، تعمل من خلالها الشركة حول العالم، حيث تملك فروعاً بالفعل في هونغ كونغ ولندن وسنغافورة وطوكيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز