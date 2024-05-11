«سوق دبي» يصعد 0.73 % في أسبوع بمكاسب 2 مليار

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.73 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو ملياري درهم في 5 جلسات، مدعوم بمكاسب الأسهم القيادية، ونتائج البنوك والشركات القوية للربع الأول 2024.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 706 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 708 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس. وصعد سهم «سبينس» 5.9 % في جلستين، وفي أسبوع ارتفعت أسهم مصرف السلام السودان 11.9 %، ودبي للمرطبات 10.8 %.

وتبريد 6.6 %، ومصرف عجمان 5.9 %، وتاكسي دبي 5 %.واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 325 مليون درهم، تلاه «سبينس» بسيولة 304.6 ملايين درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 135.7 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 142.8 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 720.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 577.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.59 % إلى 9090.39 نقطة، ليربح السوق نحو 34 مليار درهم في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 990.7 مليون درهم في أسبوع.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بـ36 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.480 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.516 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.808 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي ، و708 مليارات درهم في سوق دبي .

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4173.04 نقطة في جلسة أمس، متراجعاً 16 %. وصعدت في سوق دبي أسهم مصرف السلام السودان 11.4 %، وتبريد 2.7 %، ومصرف عجمان 2.1 %، وتعاونية الاتحاد 1.7 %. أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9090.39 نقطة منخفضاً 0.31% في تداولات أمس.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 15 %، وحياة للتأمين 14.95 %، وإي سفن 4.2 %، ومنازل 3.76 %.

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