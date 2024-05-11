%25 نمو تراخيص «دبي للخدمات المالية» 2023 إلى 791 شركة

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أمس التقرير السنوي لأدائها خلال عام 2023، حيث استعرض التقرير النمو السنوي الاستثنائي، والابتكار، والمساهمات المؤثرة في المشهد الاقتصادي لإمارة دبي.

وفي عام 2023، سجلت الهيئة التنظيمية الرائدة زيادة ملحوظة في التراخيص بنسبة 25 % مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة، إذ تعكس هذه الزيادة ثقة مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية وجاذبية المنطقة لشركات الخدمات المالية.

يذكر أن هناك زيادة ملحوظة بنسبة 50 % بشكل سنوي في الطلبات المقدمة عبر مختلف نماذج الأعمال، ما يعكس النمو والتنوع في قطاع الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي.

كما شهد قطاع إدارة الموارد نمواً كبيراً مع ارتفاع عدد طلبات الترخيص من البنوك الخاصة، ومديري الأصول، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تلقت السلطة أكثر من 40 طلب تسجيل لصناديق استثمارية محلية خلال العام، ما يشير إلى ازدهار المشهد الاستثماري في المركز.

إضافة إلى ذلك، حققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 11.72 مليار دولار، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار حتى نهاية العام.

وتظل مكافحة الجرائم المالية على رأس قائمة أولويات سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تنعكس في مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث إن التعديلات التي جرى إدخالها على وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، تجعل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات.

وخلال عام 2023، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية 115 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثماني اتفاقيات متعلقة بمجال الابتكار، بما يسهم في تعزيز شراكاتها الدولية والتزامها بالتعاون التنظيمي.

وتماشياً مع حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي، تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول الرقمي باعتبارهما محركين رئيسيين للكفاءة والشفافية وتعزيز الأمن. إذ حققت منصة معلومات التهديدات الخاصة بالسلطة إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها في عام 2020.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس الإدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «نتطلع لعام 2024 والذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية العشرين لمركز دبي المالي العالمي، حيث نؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات ودبي، إلى جانب حرصنا على تعزيز التنمية والتعاون داخل مجتمع مركز دبي المالي العالمي.

ومع احتفالنا بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس السلطة، فإننا نحتفل بعقدين من التميز والإنجازات الاستثنائية، بينما نمهد الطريق لمزيد من المشاركة والمساهمة في وضع الأنظمة التي تدعم نزاهة وشفافية مركز دبي المالي العالمي».

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