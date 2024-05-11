4.36 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية بنهاية أبريل

المصدر: أبوظبي - وام

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وصل رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.361 تريليونات دولار في نهاية أبريل الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي، أمس، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 754.7 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 193.4 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية «تداول» نحو 2.87 تريليون دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 155.4 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 135.6 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 68.9 مليار دولار، وبورصة مسقط 63.2 مليار دولار، وبورصة مصر 34.9 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان 23.4 مليار دولار، وبورصة البحرين 21.2 مليار دولار، وبورصة بيروت 17.2 مليار دولار، وبورصة تونس 8.1 مليارات دولار، وسوق دمشق للأوراق المالية 5.9 مليارات دولار، وبورصة فلسطين 4.3 مليارات دولار.

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