الإمارات بوابة الشركات الصينية للتوسع في الخليج وأفريقيا

المصدر: دبي - وام

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أكد جوزيف تشان، نائب وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، للمساعدة في فتح الطريق لتوسع الشركات الصينية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

وقال تشان، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي عقدت خلال الأسبوع الماضي، إن الشركات الرئيسية في الصين تؤسس مقراتها الدولية في هونغ كونغ بشكل متزايد، لتعزيز أعمالها إقليمياً وعالمياً.

مشيراً إلى أنه مع وجود السياسات واللوائح المتقدمة للويب3، والأصول الرقمية قامت العديد من شركات الأصول الرقمية الصينية، التي تمتلكها الصين بإقامة مقراتها في هونغ كونغ، بهدف التوسع عالمياً.

جهود مشتركة

وأضاف: إن بعض المستثمرين من هونغ كونغ والصين العاملين في مجال رأس المال الاستثماري، ومكاتب العائلات، والأصول الرقمية والبنوك يسعون لتعزيز وجودهم في الإمارات في الوقت الحالي.

ونتوقع أن تتسارع هذه الاتجاهات وتتنوع في المستقبل، لا سيما في ظل جهود التيسير المشتركة من قبل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، واستثمر في هونغ كونغ «InvestHK»، وغيرها من الوكالات الحكومية.

ولفت إلى أن مكتب الخدمات المالية والخزانة التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وقع مذكرة تفاهم مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خلال قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الخدمات المالية بين الجانبين، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الحين كانت هناك متابعة منتظمة من قبل كلتا المؤسستين.

الفرص التجارية

وأوضح جوزيف تشان أنه ترأس وفداً يضم أكثر من 30 من قادة الأعمال في هونغ كونغ والصين إلى دبي وأبوظبي، خلال الأيام القليلة الماضية، لتسليط الضوء على الفرص التجارية بين الإمارات، وهونغ كونغ، وتعميق التعاون في المجالات المالية الرئيسية، بما يشمل إدارة الثروات، ومكاتب العائلات، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية.

وقال إنه سلط الضوء خلال مشاركته في قمة التكنولوجيا المالية بدبي على الفرص التجارية بين الإمارات وهونغ كونغ، بالإضافة إلى أحدث اتجاهات التطوير في هونغ كونغ والصين.

لافتاً إلى عقد اجتماعات مع العديد من الجهات التنظيمية، وصانعي السياسات والمستثمرين ومكاتب العائلات وشركات الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وإدارة الثروات في دولة الإمارات لتعميق التعاون، والكشف عن الفرص التجارية الملموسة.

التكنولوجيا المالية

ولفت نائب وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى أن هونغ كونغ حققت نجاحات كبيرة في تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، و«الويب3»، والأصول الرقمية، حيث يُنظر إليها على أنها واحدة من الرواد العالميين في هذه المجالات، فيما تواصل العمل على ربط التجارة العالمية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

وأوضح تشان أن مناقشته مع السلطات وقادة الأعمال في دبي كانت مفيدة وبناءة من أجل تعزيز متبادل وأعمق لاقتصاداتنا المتناغمة وزيادة التعاون، مشيراً إلى أن المناقشات شملت كذلك سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، حيث يتطلب تعزيز صناعة «الويب3» والأصول الرقمية بناء مستمراً للثقة بين المستثمرين، وأصحاب المصلحة في الصناعة.

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