دناتا تفوز بعقد مع مجموعة لوفتهانزا في أمستردام

المصدر: دبي- البيان

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فازت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، بعقد كبير مع مجموعة لوفتهانزا في مطار أمستردام شيفول AMS. وبموجب الشراكة، ستتولى دناتا توفير خدمات الركاب والمطار لأربع ناقلات تابعة للمجموعة، ما يساهم في توفير تجربة متميزة لنحو 1.6 مليون مسافر على 7300 رحلة جوية سنوياً.

وتشغّل لوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وإير دولوميتي، مجموعة من طائرات الإيرباص والإمبراير ضيقة البدن بين العاصمة الهولندية وأربع مدن هي فرانكفورت وميونيخ في ألمانيا، وزيورخ في سويسرا، وفيينا في النمسا.

وقال جان فان أنروي، مدير عام شركة دناتا هولندا: "نفخر بالشراكة مع مجموعة لوفتهانزا، حيث ندعمهم بخدماتنا عالية الجودة على الأرض وعلى متن الطائرة، ومن شأن فهمنا العميق لاحتياجات العملاء أن يضمن رحلات آمنة وسلسة للركاب، ونتطلع إلى تحقيق شراكة ناجحة مع مجموعة لوفتهانزا في أمستردام".

وتستثمر دناتا بشكل مستمر في البنية التحتية والمعدات والتقنيات لتعزيز عروضها في أمستردام. وبالإضافة إلى أعمال الإنشاء الجارية في مدينة دناتا للشحن أمستردام، وهي إحدى أكثر المرافق تقدماً في العالم، استلمت دناتا مؤخراً أسطولاً من السيارات الكهربائية الذكية لاستبدال جميع مركبات الديزل الموجودة في أسطولها في مطار أمستردام شيبول. ونتيجة لاستثماراتها الأخيرة، تعمل أكثر من 65% من معدات دناتا للدعم الأرضي في هولندا، البالغ عددها 250 قطعة، بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية.

وتقدم دناتا حالياً خدمات المناولة الأرضية ومناولة الشحن لـ37 شركة طيران في أمستردام بفريق يضم 1000 متخصص في مجال الطيران، يتعاملون مع 10000 رحلة وينقلون 550000 طن من البضائع سنوياً.

تأسست دناتا في عام 1959، ورسخت مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، وتقدم خدمات عالية المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

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