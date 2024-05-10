«الفجيرة للملاحة الجوية» و«جلوبال للملاحة» توقعان مذكرة تفاهم

المصدر: بونتاكانا، الدومينيكان- وام

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وقعت مؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية، وشركة جلوبال لخدمات للملاحة الجوية «GANS» مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما على مستوى التدريب في مجالات الطيران، وتطوير الدورات والبرامج المشتركة.

وأكدت إدارة الفجيرة للملاحة الجوية ثقتها بالنتائج المتوقعة من توقيع المذكرة، وقدرتها على توفير فرص مثالية، لتعزيز منظومة التدريب والدورات التخصصية المرتبطة بقطاع الطيران.

تم توقيع المذكرة على هامش مؤتمر المنظمة الدولية للطيران المدني GISS، والذي اختتم مؤخراً في مدينة بونتاكانا في جمهورية الدومينيكان.

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