بليبوك الإماراتية تعتزم توسيع نطاقها في 18 مدينة بريطانية

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم منصة بليبوك، المنصة المعنية بأسلوب الحياة العصري الكائن مقرها في الإمارات وتقدم قوائم للمأكولات والمشروبات وتجارب الترفيه، توسيع انتشارها في الأسواق البريطانية من خلال إطلاق 200 منفذ في لندن بحلول أبريل 2024، و2000 منفذ آخر خلال الربع الثاني من العام.

ومن المقرر أن تتوافر العلامات التجارية الشريكة الأولية في منطقة كوفنت جاردن الترفيهية في مدينة لندن وحولها، وتخطط المنصة لتوسيع نطاقها مستقبلاً في 18 مدينة بريطانية خلال العامين المقبلين.

وقد وصلت منصة بليبوك إلى ما يربو على 50,000 مستهلك، وأكثر من 4,000 عرض مأكولات ومشروبات، وتعمل مع أكثر من 2,000 حانة ومطعم وفندق مرموق، وأكثر من 200 حملة شهرية من العلامات التجارية الشريكة، وتضم علامات تجارية عالمية مثل بيتزا إكسبريس، وفنادق هيلتون، وماريوت العقارية.

وتشمل شراكاتها في المملكة المتحدة مع تي جي بي إنترناشيونال منافذ مثل بيفوت بار وبيسترو ومطعم التاكوي - وكلاهما في كوفنت جاردن، ومطعم اسيمبلي مزه آند سيكويرز في متجر هارودز الشهير، ويقدم الأطباق فيه الطاهي أثاناسيوس كارجاتزيديس الحائز على جوائز.

تقدم منصة بليبوك تجارب آسرة في مجالات الطعام والشراب واللياقة البدنية والترفيه، وهي منصة متوافرة للمستهلكين تقدم لهم قيمة ثابتة مقابل المال وأحدث العروض التي تقدمها بعض المنافذ المرموقة في الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز هذا المفهوم السلس والفريد من نوعه والقائم على البيانات بمرشحات متقدمة وقدرات بحثٍ دقيقة، مما يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على ما يبحثون عنه عبر منافذ المأكولات والمشروبات ومنافذ الضيافة الرائجة، والتي تم التحقق منها وتحديد موقعها الدقيق. وعلى صعيد الشركات، تظهر العلامات التجارية أمام المستهلكين المستهدفين في الوقت الفعلي.

وقد أعرب جوشوا آشلي كولينز، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لمنصة بليبوك عن سعادته قائلاً «نحن متحمسون للتوسع في المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين وافتتاح العديد من المنافذ وتوسيع نطاق أعمالنا هناك بسرعة.

واستناداً إلى نجاحنا على الصعيد المحلي، تتمثل رؤيتنا الشاملة في منح العملاء على مستوى العالم إمكانية الوصول إلى منافذ المأكولات والمشروبات والضيافة والعروض الداخلية في الوقت الفعلي بضغطة زر واحدة».

وبفضل سجلها الحافل والنجاح الذي حققته في الإمارات العربية المتحدة، تهدف الشركة لخوض رحلةٍ للتوسع في العديد من الأسواق العالمية انطلاقًا من المملكة المتحدة، وتغيير الطريقة التي ينتهجها المستهلكون في الوقت الراهن للوصول إلى أفضل عروض للمأكولات والمشروبات في كل مدينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز