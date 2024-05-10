رئيس «آيس آي» العالمية: الشراكة مع «بيانات» خطوة نحو منظومة فضائية أوسع في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد رفال مودرجفسكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «آيس آي - ICEYE» العالمية لصناعة الأقمار الاصطناعية، أن الشركة تواصل العمل على توسيع استثماراتها في الإمارات ضمن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار الذي اختتم فعاليته في أبوظبي أمس، إن الشركة تلعب دوراً حيوياً في اقتصاد الفضاء الناشئ بعدما اكتسبت مشاركتها في منطقة الشرق الأوسط زخماً كبيراً منذ عام 2022 عقب افتتاح مكتبها في الإمارات.

وأوضح أن «آيس آي» تتشارك مع شركة «بيانات»، الرائدة في توفير الحلول الجيومكانية، في بناء قدرات وطنية للاستشعار عن بُعد بالأقمار الصناعية ومراقبة الأرض داخل الإمارات وذلك بهدف تلبية فرص الأعمال في السوق المحلية والعالمية، حيث يجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع «الياه سات».

وذكر أن اقتصاد الفضاء الجديد يوفر طريقاً نحو التنويع بعيداً عن النفط والغاز، مشيراً إلى أن الإمارات أنشأت صندوقاً وطنياً للاستثمار والتطوير لقطاع الفضاء بقيمة 3 مليارات درهم، حيث سيدعم هذا الصندوق برامج جديدة رائدة تم إطلاقها لدعم الشركات الدولية والإماراتية المتعاونة في مجال الهندسة والعلوم والتطبيقات.

بالإضافة إلى تأسيس وكالة الفضاء الوطنية المكلّفة بتشجيع نمو القطاع من خلال الشراكات والبرامج الأكاديمية والاستثمارات في البحث والتطوير، والمبادرات التجارية، وقيادة أبحاث علوم الفضاء.

وأكد مرونة الشركة في العمل مع الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط وفقاً لاحتياجاتها الخاصة، لافتا إلى أن المشروع مع «بيانات» و«الياه سات» مثال جيد على ذلك، إذ يعد خطوة نحو منظومة فضائية أوسع في دولة الإمارات، والتي ستشمل تطوير قدرات تصنيع الأقمار الصناعية داخل الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الفوائد الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز خصوصية البيانات، وتحسين قدرات استكشاف الفضاء.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لدى شركة «آيس آي - ICEYE»، أن مشروع الشركة مع «بيانات» هو الأكبر حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط، وتم تصميمه في البداية على شكل كوكبة من خمسة أقمار صناعية، لينمو بعدها إلى كوكبة من سبعة أقمار صناعية، مما يعني أن الأقمار الصناعية التي تدور في المدار ستدور حول الشرق الأوسط بشكل متكرر.

وستتمكن كل من بيانات والياه سات من تقديم صور شبه فورية عالية الدقة للظروف على الأرض في جميع أنحاء المنطقة، مما يحسن من جودة المعلومات الجغرافية المكانية التي يمكن أن تقدمها لعملائها.

ولفت إلى أن الشركة جمعت 136 مليون دولار في عام 2022 في جولة تمويلية ليصل إجمالي الأموال التي جمعتها إلى 304 ملايين دولار منذ تأسيسها، حيث يتم استثمار هذه الأموال في تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وخارجه من تحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق قدراتها.

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