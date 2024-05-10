دبي تستضيف النسخة الثانية لملتقى الأعمال والاستثمار نهاية مايو الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي انطلاق فعاليات النسخة الثانية لملتقى «الأعمال والاستثمار 2024» في 31 مايو الجاري، بحضور ومشاركة واسعة من كبار الشخصيات وكبار التنفيذيين والمستثمرين وقادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص من دول عربية وعالمية.

وقال زياد السيسي، الرئيس التنفيذي لملتقى الأعمال والاستثمار، إن ملتقى الأعمال والاستثمار في نسخته الثانية يشارك فيه نخبة من صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسبل فتح آفاق جديدة لشركات استثمارية فاعلة تواكب المتغيرات والتحولات.

وأضاف: إن دبي تعكس روح الابتكار والتطور، وتستقطب رواد الأعمال والمبدعين من مختلف القطاعات، لا سيما أنها الإمارة التي تجمع بين الثقافات والجنسيات، وتوفر منصة للتعاون والتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وقال السيسي إن الهدف من الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية في دبي هو بحث واستعراض أهمية الاستثمار ومساراته وتطوراته واتجاهاته المتقدمة، ومدى تأثيره في الاقتصاد بمنطقتنا، لا سيما أنه يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الإمارات رسخت ثقافة التميز الذي يعد مسيرة لا نهاية لها، والرقم واحد أبرز مكونات منظومة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وأشار السيسي إلى الممكنات المتاحة لرجال الأعمال في دبي للاستفادة من العديد من الفرص، في مجالات متنوعة، منها العقارات والتجارة والتكنولوجيا أو السياحة والضيافة وغيرها، إذ توفر الإمارة بيئة قانونية مشجعة وتسهل إجراءات الاستثمار والتأسيس والتشغيل.

وتوجه زياد السيسي بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على الجهود التي تبذلها في دعم ملتقى الأعمال والاستثمار.

ومن جهته قال العقيد زيد الصابوني، مدير إدارة الإعلام بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إن دبي تحتل مكانة متميزة بوصفها مركزاً عالمياً للاستثمار وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، إذ إنها مدينة تجمع بين الحداثة والتطور الاقتصادي، وتوفر بيئة مشجعة للشركات والمشاريع الناشئة وتعزز البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة جاذبية دبي للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

من جهته قال الدكتور خالد الشريف، المدير الإداري للملتقى، إن الملتقى يركز على رصد التحديات وفتح آفاق جديدة لشركات استثمارية فاعلة تواكب المتغيرات والتحولات وتأسيس منصة عالمية رائدة تتيح فرصاً نوعية للمستثمرين ورجال الأعمال لتوحيد الجهود والرؤى وإتاحة الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً.

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