62.9 مليون درهم أرباح سيراميك رأس الخيمة خلال الربع الأول من 2024

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، انخفاض صافي الربح بنسبة 21.5% على أساس سنوي ليصل إلى 62.9 مليون درهم إماراتي، مع انخفاض هامش صافي الربح إلى 8.0% مقارنة بـ9.1% في الربع الأول من عام 2023.

وأوضح المهندس عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، لـ«البيان الاقتصادي»، أن الربع الأول من العام الجاري شهد اضطرابات كبيرة، تميزت باستمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تكافح الأسواق الكبرى في جميع أنحاء العالم للتعافي من الركود مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي، لافتاً إلى أن التحدي المستمر في البحر الأحمر إلى زيادة تعطيل سلاسل التوريد العالمية وتقليص هوامش الربح لجميع الشركات.

وأضاف: على الرغم من هذه التحديات، فإننا ملتزمون بالاستثمار في علامتنا التجارية، وتحسين وتعزيز قدراتنا التصنيعية، وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق، وبالحديث عن الأداء على مستوى المنطقة، أظهر السوق الإماراتي مرونة حيث سجل زيادة في حصته في السوق ونمو الإيرادات.

وأشار إلى أن حجم المبيعات سجلت انخفاضاً نتيجة للتحديات العالمية وخاصة بمنطقة البحر الأحمر، حيث تعتمد الشركة على التصدير البحري، إضافة لارتفاع تكلفة الشحن البري للأسواق الخليجية، مما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة 11.4% لتصل إلى 781.6 مليون درهم إماراتي، وحجم المصروفات على عمليات تطوير آليات التصنيع في الشركة، مؤكداً أنه على الرغم من تلك التحديات إلا أن الشركة سجلت أرباحاً بقيمة وصلت إلى 62.9 مليون درهم.

وأكد مسعد، أن السوق الإماراتي يمثل قوة الدفع لمبيعات الشركة، كسوق أساسي بنسبة 36% من مبيعاتنا الإجمالية في ظل النهضة العمرانية السكنية والفندقية التي تشهدها إمارات الدولة، والتي أسهمت بزيادة هامش الربح بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويستحوذ السوق الأوروبي على 24% من حجم إنتاجنا، والباقي يتم تصديره لأكثر من 150 دولة حول العالم، وبناءً عليه سجل هامش الربح الإجمالي تحسناً قوياً بمقدار +70 نقطة أساس سنوياً ليصل إلى 39.3% للربع الأول من عام 2024، بسبب كفاءة الإنتاج، وانخفاض أسعار الغاز في دولة الإمارات، وتحسن مبيعات المنتجات المتميزة والمختلفة.

وأشار إلى ثقة شركة سيراميك رأس الخيمة من محركات نمو أعمالها على المدى الطويل، وستستمر في تكثيف مرافق الإنتاج الخاصة بها، مع تعزيز قيمة العملاء، وتعزيز حضور العلامة التجارية، وتحسين كفاءة الإنتاج. إنها في وضع جيد لمواجهة تحديات السوق المستمرة وتظل إيجابية بشأن تسريع النمو وخلق القيمة لكل من المساهمين والعملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز