«غرفة الفجيرة» تطلق الدفعة الرابعة من الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال

المصدر: الفجيرة - البيان

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الدفعة الرابعة من الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال، الذي يأتي ضمن مبادراتها لتأهيل وإعداد 100 من رواد ورائدات الأعمال والخريجين من الجامعات وكليات التقنية وغيرها من مؤسسات التعليم العالي الراغبين في دخول سوق العمل في إمارة الفجيرة وذلك بعد النجاح الذي حققتها الدفعات الثلاث وتم خلالها تخريج 70 منتسباً.

وقال سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة إن إطلاق البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الفجيرة، كونها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية وباعتبارها محوراً أساسياً لتنويع مصادر الدخل والإسهام في مسيرة التنمية وتحقيق استدامتها.

وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بصفة عامة، تسهم بنحو نسبة 95 % من إجمالي عدد المشاريع القائمة في الدولة، وتوفر فرص عمل لما يزيد على نسبة 85 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما تسهم بحوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وحث الهنداسي منتسبي الدفعة الرابعة من البرنامج على الاستفادة من المحاضرات التخصصية التي يقدمها خبراء واستشاريون في مجالات الإدارة العامة والمالية والتسويق وإعداد دراسات الجدوى ومفهوم ريادة الأعمال وكيفية البدء في مشروع جديد ومقومات نجاح المشروع والتفكير الابتكاري والإبداعي في المشاريع ودراسة السوق وكيفية المواءمة بين احتياجاته والموارد المتاحة للمستثمر وغيرها من المحاضرات المباشرة، ورش العمل التفاعلية والمناقشات وعروض تجارب لمشاريع ناجحة خلال فترة البرنامج الذي يستمر ستة أسابيع بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً.

وشدد على أهمية التزام المشاركين في البرنامج بالحضور، مشيراً إلى أن الملتزمين بالحضور وإكمال البرنامج سيمنحون في ختام الدورة شهادة معتمدة من جامعة الإمارات، إضافة إلى شهادة من المركز.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بموجب اتفاقية مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب.

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