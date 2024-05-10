«دو» تخرج 40 من أصحاب المواهب ضمن برنامج «EDGE» القيادية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن الاختتام الناجح لبرنامج «EDGE» القيادية، وهو برنامج تدريبي متخصص صُمم لموظفي «دو» على المستويات الإدارية.

وذلك بالتعاون مع هلت اي اف. وأقيم حفل التخرج في مقر معهد الاستدامة من خلال البحث والتعليم (SEE) في دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، وفريق الإدارة العليا، والضيوف المدعوين.

وقد صُمم برنامج «EDGE» القيادية، والذي يمتد على مدار 12 شهراً، لتلبية متطلبات سوق العمل والتطورات في قطاع الأعمال على المستوى العالمي، مع التركيز على التعلم التجريبي وتطبيقاته الاستراتيجية في مجال القيادة والإدارة. ويركز المنهج الدراسي للبرنامج على جوانب أساسية عدة، مثل القيادة بالأهداف، واستراتيجيات إدارة النزاعات التجارية، وبناء العقول التي تسعى للتطور والنمو.

إضافة إلى التدريب وتعلم كيفية اتخاذ القرارات الاستراتيجية. من أبرز جوانب برنامج «EDGE» القيادية، هي المشاريع الاستراتيجية التي قدمتها الفرق المشاركة. حيث تم الإشراف عليها من قبل رؤساء الإدارات التنفيذية في «دو»، لتتيح الفرصة للمشاركين لتقديم رؤى عملية وتحقيق نتائج عالية التأثير في سيناريوهات الأحداث الواقعية.

ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى تأهيل الفرق لتحديد التحديات الحالية والابتكار من أجل المستقبل. وقد شارك في هذا البرنامج التعليمي 40 من أصحاب المواهب في الشركة، ليؤكد الالتزام بتطوير المهارات والتعلم المستمر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة «دو» والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التعلم المستمر ودفع مسيرة الابتكار، وهو ما يعزز قدراتها التنافسية في قطاع الاتصالات. كما أنها تسعى بذلك للمساهمة في تطوير مهارات الموظفين بحيث يصبحون مستعدين للعمل القيادي في عصر التحول الرقمي.

وتواصل شركة «دو» جهودها لرعاية الموظفين وأصحاب المواهب من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تنمية التطوير المهني، والمشاركة الفعالة في معارض التوظيف، فضلاً عن التعاون الوثيق مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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