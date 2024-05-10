"كابسات 2024" يسلط الضوء على أحدث ابتكارات الإعلام والترفيه ويرسم الملامح المستقبلية للصناعة

المصدر: البيان

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يُقام المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية "كابسات 2024"خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ويعدّ المؤتمر الحدث الرائد في مجالات البث والأقمار الاصطناعية وصناعة المحتوى، ومن المنتظر أن يشكل في دورته للعام الحالي قوةً دافعة لتطور قطاعي الإعلام والترفيه من خلال الحلول المبتكرة التي يقدمها، والمزايا المتنوعة التي يتيحها للمشاركين، وعبر تسليط الضوء على التقنيات المتطورة التي سترسم ملامح مستقبل المشهد الترفيهي.



ووفقاً لدراسة أجرتها "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC)، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030. كما أشارت شركة (Grand View Research) إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي في مجالي الإعلام والترفيه العالمي بلغ 14.81 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 26% في الفترة من 2023 إلى 2030 . ويستقطب "كابسات" أكثر من 450 عارضاً وقرابة 18,000 زائر، ليسهم بذلك في دفع عجلة هذا النمو، ويتيح منصةً للتواصل ومشاركة الرؤى ومواكبة أحدث التطورات لصناعة الإعلام والإضاءة على آفاقها المستقبلية.

ويشهد "كابسات" تنظيم دورةٍ جديدة من صالون الإنتاج المشترك لإتاحة مساحةٍ مخصصة للاجتماعات، وتسهيل فرص الأعمال وزيادة زخم الاستثمار في المحتوى العربي، واستقطاب مشاريع الأفلام والتَلفزة الأجنبية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويمكن للمشاركين في "صالون الإنتاج المشترك" استكشاف فرص التعاون في الإنتاج المشترك للمحتوى الترفيهي على المدى الطويل، والمشاركة في تمويل المحتوى الترفيهي، وإرساء مشاريع بث المواد والانتاجات الإعلامية الأصلية عبر الإنترنت وغيرها من طرق تمويل المحتوى، مثل تكامُل العلامات التجارية والاستثمارات الخاصة.



ونجحت دورة العام الماضي من 'كابسات' في تسهيل أكثر من 350 اجتماعاً للإنتاج المشترك وشراكات المحتوى، مما أدى إلى إبرام عدد من الصفقات الهامة في مجالات إرساء المشاريع والتمويل المشترك والتوزيع، باستثماراتٍ إجمالية بلغت 8 مليون دولار أمريكي منذ العام الماضي. ومع تقديم أكثر من 250 شركة طلباتٍ للمشاركة في النسخة السابقة، من المتوقع أن تحقق دورة العام الحالي نجاحاً أكبر على صعيد استقطاب أصحاب المصلحة والجهات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشكّل كونغرس المحتوى منصةً تجمع المختصين في مجالات الإعلام والبث والتكنولوجيا لتحليل الاتجاهات واستكشاف الأفكار التي ستؤثر على منهجيات صناعة المحتوى من قبل الأفراد، وسُبُل التواصل بشأنه وتسويقه. ويتيح ذلك للمشاركين مواكبة تغيُّرات المشهد الإعلامي، واستكشاف آفاق التعاون إقليمياً وعبر الحدود، والاستفادة من اقتصاد إنتاج المحتوى المتنامي لاكتشاف فرص جديدة. ويشهد "كابسات 2024" حصرياً إقامة العرض التجريبي لـ استوديو الإنتاج الافتراضي لتقديم التوجيه والنصائح وأفضل الممارسات لصُنَّاع الأفلام حول كيفية التعامل مع الأجهزة الافتراضية في الأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والفعاليات الحية. ويشمل العرض التجريبي مواضيع مختلفة تتعلق بالأجهزة الافتراضية وكيفية عملها، ومزايا وقيود استخدامها في الإنتاج، وأنواع البرمجيات والأجهزة الافتراضية، والمتطلبات الفنية لصناعة المحتوى والتصوير باستخدام الأجهزة الافتراضية.



وقال هاني بارتيلا، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "غراس فالي": "يسعدنا أن نشارك في دورة هذا العام من كابسات، حيث سنعرض مجموعةً واسعة من أحدث المنتجات في مجال الإنتاج الإعلامي خلال هذا الحدث الرائد في منصتنا. ويوفر "كابسات" فرصةً لنا لتأكيد التزامنا بتحسين تقنيات الأجهزة والبرمجيات، وتلبية الطلب المتنامي في المنطقة. وندعو المشاركين والزوار للتعرف عن كثب على كاميراتنا للبث المباشر LDX 150 الحائزة على جوائز، ووحدة التبديل الإنتاجي البرمجية القابلة للتوسيع Maverik X الحائزة على جوائز، ومنصة Playout X للبرمجيات كخدمة AMPP، حيث نحرص في 'غراس فالي' على تلبية كافة احتياجات عمليات الإنتاج."



وسيحظى ضيوف الدورة الثلاثين من معرض 'كابسات' بفرصة زيارة مرافق الإنتاج عالمية المستوى في مدينة دبي للاستديوهات، أكبر وجهة على مستوى المنطقة للشركات المتخصصة في مجالات البث الإذاعي والإنتاج التلفزيوني والسينمائي والموسيقي وصناعة المحتوى والترفيه، والتي تعد الشريك الاستراتيجي لمعرض "كابسات 2024". وتسهم مدينة دبي للاستديوهات، التابعة لمجموعة تيكوم، في الارتقاء بالقطاعات الثقافية والإبداعية في دبي من خلال الجمع بين أفضل المواهب العالمية في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والبنية التحتية عالمية المستوى، بما في ذلك أكبر المسارح الصوتية في المنطقة والاستديوهات ومواقع التصوير الخارجية والداخلية وخزانات المياه ومكاتب الإنتاج واستديوهات التسجيل والكثير غيرها. وتُعدّ مرافق مدينة دبي للاستديوهات الوجهة المثالية لتصوير أبرز الأفلام ذات الشهرة العالمية وإنتاجات هوليود الرائدة، مثل فيلمي "فانجارد" و"ستار تريك بيوند". وبصفتها جزءاً من المنظومة الإعلامية المتكاملة التابعة لمجموعة تيكوم إلى جانب مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج، توفّر مدينة دبي للاستديوهات بيئة عمل داعمة للعديد من المبدعين الموهوبين والفنيين والمتخصّصين في شتى مجالات الإعلام والإنتاج وصناعة المحتوى من حول العالم.

كما ستقام هذا العام أيضاً قمة 'سات إكسبو' لتوفير منصةٍ تجمع أقطاب صناعة التكنولوجيا الفضائية والأقمار الاصطناعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك المخترعين والمهندسين والمسؤولين الحكوميين ومزودي الحلول. وستحتضن قمة 'سات إكسبو' مناقشاتٍ حول الأسواق العالمية للإطلاق والتصنيع، والمسارات المحتملة والاتجاهات المستقبلية، واستراتيجيات الأعمال للشركات الرائدة، خاصةً في ظلّ تنامي الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل فعاليات دورة العام 2024 من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية 'تلفزيون كابسات وبودكاست كابسات'، والذي يتضمن حواراتٍ مع المبدعين والمهتمين بالتكنولوجيا، ومقابلاتٍ مع رواد القطاع. وسيوفر 'تلفزيون كابسات' أيضاً تغطية حية للحدث، لتعزيز التواصل مع مختصي وخبراء البث وشركات الإنتاج والاستوديوهات وشركات الرسوم المتحركة، وصناع المحتوى ومطوري البرمجيات، وغيرهم من المعنيين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال ساشين موهيت، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والهند وأفريقيا ونيوزلندا وأستراليا في شركة "ترياكس يو كيه المحدودة" (Triax UK LTD): "يسعدنا أن نكشف عن أحدث ابتكاراتنا خلال مشاركتنا في "كابسات 2024"، والمتمثلة في جهاز التوصيل المركزي صغير الحجم TDmH الذي سيحدث تغييراتٍ جذرية في هذا القطاع. وقام مهندسونا بتطوير جهاز TDmH في مركز البحث والتطوير لشركة "ترياكس يو كيه" في الدنمارك في أوائل العام 2024، ليكون بداية عصر جديد لحلول التوزيع التلفزي. وتم تطوير هذا الجهاز المدمج بمنهجيةٍ مماثلة للجهاز السابق TDcH الذي أطلق قبل أربع سنوات على صعيد البنية المستقرة، مما يضمن مستوياتٍ استثنائية للأداء والموثوقية، إلى جانب قدرته على تقليص الحجم أو الارتقاء بسلاسة داخل آلية عمل الجهاز ونتطلع لعرض هذه التكنولوجيا المتطورة في "كابسات 2024" لتمكين التحول نحو مرحلةٍ جديدة من ابتكارات الإعلام والترفيه."

من جانبه، قال كيفن دوني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي. تي. إل. سيستمز المحدودة" (ETL Systems Ltd): "يكتسب التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية أهميةً بالغة مع تنامي متطلبات الاتصال عالمياً، وتطور إمكانات الأقمار الاصطناعية الذكية. ويضطلع نظام GENUS DIGITAL الذي طورته الشركة بدورٍ محوري في تعزيز هذا التطور، عبر الجمع بكفاءة بين الإشارات التماثلية من مُختَلَف المصادر. وتفضي هذه المنهجية المبتكرة إلى ضمان سلاسة نقل الإشارات، وإدماج المنظومات التقليدية للترددات الراديوية ضمن البنية التحتية الرقمية الحديثة. وتتيح شركة (إي. تي. إل.) مجموعةً شاملة من الحلول لسلاسل الإرسال من المحطات الأرضية إلى الأقمار الاصطناعية وبالعكس، تغطي كافة عناصر المنظومات، من أجهزة الهوائي إلى أجهزة المودم. وسيتمكن المشاركون في "كابسات 2024" من التعرُّف عن كثب على هذه التطورات، واستكشاف حلولنا التخصصية للترددات الراديوية للعناصر الأرضية."



يواصل "كابسات 2024" البناء على نجاح دوراته السابقة، ليمضي قُدُماً في ترسيخ مكانته كأكبر تجمّع على مستوى المنطقة لقطاعات الإعلام والبث والأقمار الاصطناعية. ويشكّل الحدث منصةً لتصميم مستقبل هذه القطاعات، حيث يستقطب مشاركة أكثر من 450 شركة عارضة و120 دولة و150 متحدثاً.

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