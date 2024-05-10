98.7 مليون درهم صافي أرباح «الأنصاري» في الربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، نتائجها المالية حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب بقيمة 98.7 مليون درهم ووصل الدخل التشغيلي إلى 274.7 مليون درهم وذلك في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن ثقة العملاء ظلت قوية على نحو مشجع في ظل استمرار المعاملات الإجمالية عبر جميع الخدمات في مسار نمو بنسبة 5.1% على أساس سنوي، مما يؤكد قوة نموذج الأعمال وقدرته على التكيف.

وارتفع الطلب على القنوات الرقمية من قبل العملاء بشكل ملحوظ، حيث سجل عدد المعاملات عبر هذه القنوات زيادةً بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024، وتبرز هذه الزيادة نجاح استراتيجية تعزيز تجربة المستخدم، كما تسلط الضوء على كفاءة وسلاسة الحلول الرقمية، وسهولة الوصول إليها وقدرتها على تلبية متطلبات العملاء.

ونجحت الشركة في الحفاظ على زخم قوي لخدمات نظام حماية الأجور في الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 15.2% على أساس سنوي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 9% في الدخل التشغيلي.

وتحظى الشركة بوضعٍ جيد يتيح لها مواصلة النمو، مدعومة بالاقتصاد الإماراتي القوي الذي يتيح بيئة أعمال مزدهرة، مما يفضي إلى المزيد من النجاح في استقطاب العملاء وتحقيق ارتفاع كبير في عدد عمليات صرف الرواتب التي يسهلها نظام حماية الأجور.

وحافظت المجموعة على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مستوى يقارب 44.6 % في الربع الأول من العام 2024. ويأتي هذه الإنجاز على الرغم من التوسع المستمر، وزيادة احتياجات الموارد البشرية، وتحديات الظروف الاقتصادية الإقليمية.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "بدأنا العام الحالي بنتائج تعكس التأثير الإيجابي لمحفظة أعمالنا المتنوعة والجهود المستمرة للتكيف مع تحديات الأسواق. وننظر إلى المستقبل بتفاؤل نتيجة لعدة عوامل، فقد استقرت ظروف الأسواق الموازية في الأسواق الرئيسية، وزادت رسوم التحويلات المالية المفروضة اعتباراً من شهر أبريل، وهي ما تعزز قدرتنا على تحقيق نمو كبير في المستقبل. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوات والمبادرات ستنعكس إيجاباً على الأداء المالي في المرحلة القادمة".

من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "يسرني الإعلان عن أداء مرن في الربع الأول من العام 2024، حيث قمنا بتنفيذ استراتيجيتنا على نحو جيد، وتعزيز تنوع ومرونة محفظة أعمالنا. كما نشهد مؤشراتٍ إيجابية بشأن التحديات على صعيد التحويلات الصادرة".

وأضاف أن الدخل التشغيلي الإجمالي يعكس هذه الاتجاهات، حيث شهد انخفاضاً بنسبة 4.3% مقابل ارتفاعٍ في عدد المعاملات وبنسبة 5.1% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع الربع السابق، شهدنا زيادة بنسبة 2.2% في الدخل التشغيلي، وهو مؤشر واضح على بدء التعافي من آثار السوق الموازي.

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