15 شركة ناشئة تتأهل لنهائي كأس العالم للتكنولوجيا المالية خلال قمة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد نهائي كأس العالم المرتقب للتكنولوجيا المالية، والذي استضافته قمة دبي للتكنولوجيا المالية وتريسكون بالشراكة مع فيزا وبنك الإمارات دبي الوطني وخدمات أمازون ويب، التزامات استثمارية من قبل مستثمرين عدة بقيمة تزيد على 9.25 ملايين دولار أمريكي.

وفي منافسة قوية، عرضت 15 شركة ناشئة متأهلة من حول العالم ابتكاراتها وهي – أوداكس، وزالتس تكنولوجيز، وموناك إي - سيرفيسز، ويابيكس، وأولتباينيت، وآبرو، وليبيارا، وليتبلوم، ومايزوي، وفولت22، ولوردسيستم، وموين، وألفا ستريم.إي آي، وفاليدوس، ونامارا - في نهائي كأس العالم للتكنولوجيا المالية أمام حشد من المستثمرين العالميين خلال اليوم الثاني من قمة دبي للتكنولوجيا المالية.

وبينما حصدت آبرو الفوز بكأس العالم للتكنولوجيا المالية وحصلت على التزام استثماري فوري بقيمة 500 ألف دولار، تلقت شركات ناشئة أخرى مثل فينيكس 196 التزاماً استثمارياً بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي من شركة دروف مانجمنت، كما التزمت شركة موتيف بارتنرز بتقديم استثمار قدره 3 ملايين دولار أمريكي لشركة ألفا ستريم، وحصلت شركة فاليدوس على التزام استثماري قدره 750 ألف دولار أمريكي من قبل شركة أوم فينتشرز أيضاً.

وقال محمد سليم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تريسكون: «كنا متحمسين جداً لاستضافة نهائي كأس العالم للتكنولوجيا المالية، واستطعنا عبر جهودنا المتضافرة إنشاء منصة فريدة تخدم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وأتحنا للمشاركين الاستفادة من نفوذ تريسكون العالمي وبيئة تنظيمية ترعى النمو والوصول إلى رأس المال الذي يحتاجون إليه بشكل خاص. أتعهد كعضو لجنة تحكيم في كأس العالم للتكنولوجيا المالية وكزميل مستثمر بأن أستثمر في بعض هذه الشركات الناشئة، بما فيها استثماري 500 ألف دولار في شركة آبرو الفائزة بنهائي كأس العالم للتكنولوجيا المالية، من أجل أن يكون كلامي مقروناً بالأفعال».

وقال نافين بارادواج الرئيس التنفيذي للمجموعة في تريسكون، «يمثل كأس العالم للتكنولوجيا المالية فرصة لمعالجة التحديات التي نواجهها في العالم الحقيقي من خلال التعاون والاستثمار. وبالإضافة إلى الاستثمارات التي بلغت 9.25 ملايين دولار أمريكي، يسعدني أن أعلن لكم أن الفائز بالكأس وكذلك أصحاب المركزين الثاني والثالث سيحظون بفرصة الحصول على التوجيه من قبل لجنة التحكيم الموقرة والائتمان لدى شركتي أمازون وتريسكون، ما يعزز إمكانيات نموهم وتطورهم ويمنح علاماتهم التجارية شهرة عالمية واعتراف القطاع بها، ويمهد لهم الطريق للنجاح من خلال التعاون والشراكات الاستراتيجية. نحن ملتزمون بتشكيل منظومة لا تتغنى بالامتياز في مجال التكنولوجيا المالية فحسب، بل وتدفع قطاعنا للأمام أيضاً».

تألفت لجنة التحكيم في كأس العالم للتكنولوجيا المالية من مختصين بارزين في قطاعات عدة ضمن مجال التكنولوجيا المالية، بمن فيهم ناصر زبيري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكسمبورغ للتكنولوجيا المالية (LHoFT)، وهوغو بونغرز، شريك في موتيف فينتشرز، وسارة تابانا، كبير مديري استراتيجية ابتكار التكنولوجيا المالية في فيزا، وميليسا كانون غوزي، شريك مؤسس وشريك إداري في شركة أربور فينتشرز، ومحمد سليم، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة تريسكون، وشيتان ميهتا، شريك مؤسس في شركة أوم فينتشرز، ورنا عبد اللطيف، شريك في شركة سبيدإنفست، ونصيرة أليوة، رئيس قسم التعامل مع التكنولوجيا المالية في بنك الإمارات دبي الوطني، وتونك أزغول، رئيس النظام البيئي للشركات الناشئة ورأس المال في خدمات أمازون ويب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز