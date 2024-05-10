موانئ دبي العالمية تنجز توسعة رئيسية في ميناء الحمرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، عن استكمال مشروع توسعة ميناء الحمرية، مسجلة بذلك إنجازاً مهماً يعزز البنية التحتية للقطاع البحري، ويرفع مستوى القدرة التشغيلية للميناء، ويرسخ مكانته المحورية كمركز حيوي للبضائع في منطقة الخليج وشرق أفريقيا والهند.

وحضر مراسم افتتاح التوسعة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب موظفي الإدارة العليا في موانئ دبي العالمية ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة دبي؛ حيث أشاد الحضور بالجهود التعاونية التي لعبت دوراً أساسياً في إنجاح مشروع التوسعة، والتأكيد على الطموح المشترك والهادف للارتقاء بالقطاع البحري في دبي.

يقع ميناء الحمرية في البر الرئيسي لمدينة دبي بالقرب من جزر ديرة؛ وشهد مراحل مختلفة من النمو والتحول اتساقاً مع تطور الحركة البحرية الدؤوبة في الإمارة.

وتم تدشين مشروع التوسعة عام 2022، في ظل الالتزام الثابت بالرؤية الطموحة نحو تعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد. وشملت عمليات التوسعة بناء جدار رصيف إضافي بطول 1.150 متراً للتوسع بقدرات الرسو أمام مجموعة واسعة من السفن، بدءاً من السفن العربية التقليدية «الدَهْو أو الداو»، ووصولاً لسفن البضائع السائبة وسفن الدحرجة الحديثة.

وفي هذه المناسبة، صرح سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «إن رحلة ميناء الحمرية منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم، تجربة فريدة تعكس المرونة والابتكار والتطور الاستراتيجي. بدأ أجدادنا بوضع الأساس لتمكين تجارة بحرية مزدهرة، واليوم، نستكمل مسيرتهم لدعم البنية التحتية البحرية، مؤكدين على التزامنا بتسهيل التجارة العالمية والإقليمية، وتوحيد جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري محوري في العصر الحديث».

ولتعزيز كفاءة وقدرات النقل عبر الميناء واستقبال سفن أكبر حجماً، وبالتالي زيادة حجم مناولة البضائع والشحنات، تم توسعة رصيف الميناء ليصل طول جداره إلى 3.140 متراً، مع إضافة خمسة مراسٍ جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 14 مرسى، بالإضافة إلى عمليات تجريف لزيادة عمق الغاطس ليصل إلى 8.5 أمتار.

كما تم تطوير ساحة تخزين واسعة تمتد على مساحة 86.000 متر مربع، لرفع السعة التخزينية الإجمالية إلى 403.400 متر مربع، وتزويد هذا الجزء بأحدث التجهيزات البحرية، والمصدات والحواجز والسلالم.

ومن جانبه، قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بمساهمتنا في وضع معايير جديدة للتميز والقدرات التشغيلية الفائقة في القطاع البحري. إن استكمال مشروع تطوير ميناء الحمرية شهادة على التزام «دي بي ورلد» الثابت بتعزيز البنية التحتية البحرية في دبي، تمكننا هذه التحسينات من إدارة مجموعة واسعة وأحجام متزايدة من البضائع، وتؤكد أيضاً على دورنا المحوري في شبكة التجارة العالمية والإقليمية».

وأثبت ميناء الحمرية أهميته الاستراتيجية ودوره الحيوي في الحفاظ على تدفق الحركة التجارية السلسة عبر الخليج العربي وشرق أفريقيا والهند وخارجها، ومساهمته القيمة في تعزيز التنويع والنمو الاقتصادي من خلال أدائه التشغيلي المتميز في عام 2023؛ حيث استقبل أكثر من 4.300 سفينة من مختلف الأنواع والأحجام، وشهد مناولة أكثر من 1.6 مليون طن من البضائع المتنوعة مثل السيارات، وبضائع الثروة الحيوانية والحاويات.

ولتعزيز الكفاءة وتوفير الحلول الرقمية للمتعاملين، طبق ميناء الحمرية نظام 'ناو من موانئ دبي العالمية ' عام 2020، لتسهيل عمليات دخول المراكب الشراعية الخشبية وتوفير الوثائق الأساسية لأصحاب المصلحة لتسهيل طلبات الحجوزات والشحنات.

يلعب ميناء الحمرية دوراً أساسياً في حركة السفن الشراعية التقليدية والبضائع، خصوصاً بضائع الثروة الحيوانية والخضروات والفواكه. بالإضافة إلى قدرته على استيعاب 156 قارب صيد في آن واحد، مما يؤكد على دوره المركزي في دعم قطاع صيد الأسماك.

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