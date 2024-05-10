«أرامكس» تضاعف صافي أرباحها خلال الربع الأول 2024

المصدر: وام

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أعلنت أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، بارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الأول بقرابة الضعف ليصل إلى 47 مليون درهم، ما شكّل نمواً قوياً للربع الثاني على التوالي، في حين ارتفع هامش صافي الربح إلى 3 في المائة.

وقالت الشركة، فى بيان اليوم إنها حققت زيادة بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في إجمالي إيراداتها، حيث ساهمت جميع قطاعات أعمالها بإيرادات قوية عكست قوة وتنوع محفظة أعمالها.

وأضافت أن قطاع الشحن الدولي السريع في الشركة برز كمحرك رئيسي للأداء، حيث شهد نمواً كبيراً في عدد الشحنات بنسبة 44 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، ما أثمر عن زيادة في الإيرادات بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.

وأظهر قطاع خدمات الشحن المحلي السريع وقطاع خدمات الشحن مرونة بنمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 5 في المائة و3 في المائة على التوالي، فيما حافظت الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد على أداء مستقر خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض قيمة العملة في جمهورية مصر العربية، والتي أثرت سلباً على الإيرادات.

وحافظت أرامكس على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغت نسبة صافي الدين 0.8 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين باستثناء معيار المحاسبة الدولي رقم 16، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 571 مليون درهم حتى 31 مارس 2024، كما استطاعت الشركة تحسين رأس مالها العامل وسجلت انخفاضاً قياسياً في متوسط فترة التحصيل من العملاء خلال هذا الربع.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس إن قطاع الشحن الدولي السريع شهد زيادة ملحوظة في أعداد الشحنات بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، بينما شهد قطاع الشحن المحلي السريع ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة، ويعود ذلك إلى اكتساب عملاء جدد، بجانب زخم موسم ذروة الطلب في شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الشحنات في قطاع الشحن البري والبحري والجوي بزيادة ثنائية الرقم ، في حين واصل قطاع الخدمات اللوجستية تقديم الدعم للعملاء من خلال خدمات لوجستيات الطرف الثالث “3PL” ولوجستيات الطرف الرابع “4PL”، بما يضمن توفير خدمات لوجستية عالية الكفاءة وتوصيل البضائع إلى الأسواق الرئيسية .

وأضاف الجده أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، نجحت الشركة في ضخ عدد كبير من الشحنات عبر شبكتها، وفي الوقت نفسه حافظت على جودة خدماتها العالية .

ولفت إلى أن مواصلة الاستثمار في مشاريع الأتمتة وتحسين العمليات تبقى الميزة التنافسية الأساسية التي تضمن تحقيق المرونة المطلوبة لشبكة أرامكس وتعزيز القدرة على الاستجابة لتحوّلات السوق وتلبية احتياجات العملاء.. كما أثمر تركيز الشركة على التقنيات المتطورة، مثل تحسين مسار التوصيل إلى الوجهة النهائية، عن تحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر، ما مكن أرامكس من مواكبة النمو المتزايد بفعالية.

وتوقع استمرار النمو في أعداد الشحنات خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2024 ولكن بزخم أقل، مقارنة بمواسم ذروة الطلب الموسمية في الربع الأول من عام 2024 والربع الأخير من عام 2023.

وأكد أن الشركة ستواصل العمل على تحسين قاعدة التكاليف وتحسين مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية للمجموعة لضمان استمرارية زخم النمو والربحية.

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