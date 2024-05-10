46 ألفاً حضور قياسي في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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شهد معرض سوق السفر العربي 2024، الذي اختتمت فعالياته أمس، حضور أكثر من 46 ألف شخص، بما في ذلك 33,000 زائر، حيث يمثل هذا زيادة بـ 15 % على أساس سنوي في عدد الحضور، مقارنة بدورة العام الماضي الثلاثين المميزة لمعرض سوق السفر العربي، ما يسجل رقماً قياسياً جديداً للمعرض، ويظهر قوة ومرونة وزخم قطاع السفر والسياحة المزدهر في الشرق الأوسط.

وتماشياً مع موضوع المعرض «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، اجتمع أكثر من 2600 عارض من أكثر من 160 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، لاستكشاف الدوافع الكامنة وراء نمو الصناعة، وتحديد الفرص المستقبلية في قطاع السياحة العالمي.

معرض عالمي

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: نجح المشاركون في معرض سوق السفر العربي 2024 في استكشاف دور الابتكار وريادة الأعمال في تشكيل مجتمع أكثر كفاءة وربحية وفعالية لقطاع السياحة المستدامة للأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن الدورة الحالية من المعرض نجحت في تسجيل رقم قياسيا جديداً، ما يؤكد على مكانة المعرض في قطاع السفر والسياحة عالمياً.

وشهدت جلسات المعرض قيام نخبة من أبرز صناع القرار من جميع أنحاء المنطقة، في تسليط الضوء على كيفية عمل دول الخليج معاً بشكل وثيق، لتبسيط العروض السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبادل الخبراء في سوق الرحلات الخارجية الهندية خلال جلسة بعنوان «إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود» الأفكار والرؤي حول مستقبل السفر عالمياً. وقدم فيريندرا جاين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في «VIDEC»، وهي شركة استشارات وتحليلات متخصصة في السفر والسياحة والضيافة، تفاصيل حول تقييمات فرص السوق عالمياً، مركزاً على سلوكيات المسافرين الهنود، وتوقعات اتجاهات السفر للخارج على مدى العقد المقبل.

توقعات

وحدد المشاركون توقعات مستقبل قطاع الطيران، وأهمية الابتكار في تمكين الصناعة من استيعاب النمو الكبير في الحركة الجوية.

تم انعقاد معرض سوق السفر العربي بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين، مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي، بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات، بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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