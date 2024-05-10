107 ملايين درهم أرباح مصرف عجمان الربعية

المصدر: عجمان - البيان

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة، الذي عُقد بمقر المصرف، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمصرف. واطلع سمو الشيخ عمار النعيمي على نتائج المصرف للربع الأول 2024، الذي سجل أعلى أرباحه الربعية على الإطلاق، التي قفزت إلى 117.1 مليون درهم قبل الضرائب بارتفاع بنسبة 139%، وبعد الضرائب إلى 107.4 ملايين درهم.

وتم تسجيل زيادة قدرها 7% في إجمالي الدخل التشغيلي ليرتفع إلى 400.3 مليون درهم بالمقارنة مع 374.0 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023، وبلغ صافي الدخل التشغيلي 194.8 مليون درهم.

وقال سمو ولي عهد عجمان: «يعد أداؤنا المالي القوي في الربع الأول من العام 2024 دليلاً على نجاح أجندتنا التحولية والتزامنا بخدمة أصحاب المصلحة والمستثمرين والعملاء بهدف تعزيز تميزنا التشغيلي. وأضاف سموه: لقد حققنا تقدماً واضحاً، وهذا يؤكد موقعنا القوي في السوق، وأعبّر عن خالص امتناني لفريقنا الذي يشكل تفانيه وعمله المخلص جزءاً لا يتجزأ من هذا النجاح.

وقال مصطفى الخلفاوي: تعد النتائج التي حققناها في الربع الأول من هذا العام انعكاساً واضحاً لمسيرتنا التطويرية، ما يؤكد موقعنا القوي في السوق والمكاسب الكبيرة في حقوق المساهمين وعوائد الأصول. وتعكس نتائجنا في الربع الأول بوضوح رحلتنا التحولية، التي دفعت بتوسيعنا استراتيجياً وتنويع ملف أعمالنا.

لقد ركزنا على تعزيز ارتفاع عوائد مساهمينا ودعم الاقتصاد في الإمارات، إضافة إلى ضبط التكاليف بشكل صارم، وتحسين الكفاءة التشغيلية ضمن إطار قوي، مع التركيز على الابتكار الرقمي والتميز في خدمة العملاء.

كانت هذه طريقتنا في إدارة المخاطر والتزامنا بمواجهة التحديات التنظيمية. علاوة على ذلك، نحن نعزز فريق القيادة لدينا بمواهب استراتيجية لضمان تجهيز مصرف عجمان للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية في السوق. وتدعم هذه النتائج القوية بيان ميزانية متوازناً بإجمالي أصول يبلغ 23.1 مليار درهم و2.8 مليار درهم كحصص سهمية.

وانسجاماً مع التزامه بتحقيق الاستدامة، أصدر مصرف عجمان أول تقرير له حول الاستدامة. وحدد المصرف انبعاثاته الكربونية في كل عملياته ومواقعه ممهداً الطريق لتتبعها بانتظام والتقليل من بصمته الكربونية مستقبلاً.

وأعرب المصرف عن ثقته بأن الأساس القوي الذي حققته النتائج القوية للربع الأول من العام 2024، والتطور المستمر والقوة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات سيساعد في الحفاظ على هذا الزخم القوي نحو النمو والربحية المستمرة خلال العام 2024 وبعده.

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