«جيه إل إل»: تسليم 10000 وحدة سكنية في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت جيه إل إل، الشركة المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024. وحسب التقرير، شهد سوق الوحدات السكنية في دبي بداية قوية في العام الجديد، إذ تم إنجاز حوالي 10,000 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام، ليرتفع إجمالي المعروض إلى 729,000 وحدة.

ومن المقرر أن تشهد الأشهر المتبقية من العام تسليم 25000 وحدة إضافية في دبي، أغلبها شقق سكنية في مناطق متميزة مثل مدينة محمد بن راشد والخليج التجاري وقرية جميرا ودبي لاند. وفي أبوظبي، شهدت الإمارة معدلات إنجاز مطردة بتسليم 1,600 وحدة سكنية ومن المرتقب إضافة 6,000 وحدة بحلول نهاية العام.

وقال فراز أحمد، مدير قسم الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «استمر قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام في تحقيق مستويات نمو قوية، إذ زاد حجم معاملات بيع الوحدات السكنية في دبي بنسبة 20% مقارنة بحجم المعاملات في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهدت أبوظبي زيادة بنسبة 17% مع تزايد الإقبال على الشقق السكنية مقارنةً بالفلل ووحدات التاون هاوس».

وفي دبي، سجلت أسعار المبيعات والإيجارات زيادات سنوية بنحو 21%. وسجلت إيجارات الشقق زيادة سنوية كبيرة بواقع 22% متجاوزة معدل نمو إيجارات الفلل البالغ 14%. بينما ظل الطلب على الفلل قوياً مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 22% في أسعار البيع مقارنة بالعام الماضي.

وفي أبوظبي، سجلت أسعار المبيعات زيادة بمتوسط 7%، في حين ارتفعت أسعار الإيجارات بمتوسط 4% خلال الفترة نفسها. وعلى غرار دبي، سجلت الشقق في أبوظبي ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 5% مقارنة بالفلل، بينما ارتفعت أسعار بيع الفلل في أبوظبي بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.

النشاط السياحي

شهدت دبي خلال الربع الأول من العام افتتاح عدد من الفنادق الجديدة أغلبها من الفنادق فئة الخمس نجوم في مناطق مميزة مثل الخليج التجاري وزعبيل وميناء سعيد، وأضافت تلك الفنادق نحو 2000 غرفة ليرتفع إجمالي الغرف إلى 155000 غرفة.

ومن المتوقع إضافة 5000 غرفة أخرى من فئة الأربع نجوم والخمس نجوم في الإمارة خلال بقية أشهر العام. وفي المقابل، ظل معروض الفنادق في أبوظبي مستقراً نسبياً عند 32500 غرفة، مع توقع إضافة 500 غرفة إضافية خلال العام.

المساحات المكتبية

شهد سوق المساحات المكتبية في دبي خلال الربع الأول من العام إنجاز عدد محدود من المشاريع المكتبية، والتي أضافت نحو 17000 متر مربع، وبذلك يكون إجمالي المعروض في هذا السوق أكثر من 9.2 ملايين متر مربع. ومن المتوقع تسليم نحو 38000 متر مربع من المساحات المكتبية خلال الفترة المتبقية من العام.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ خطط التوسع في المناطق الحرة القائمة ومشاريع التطوير التجارية التي سبق الإعلان عنها في التخفيف تدريجياً من الضغط على المعروض على المدى الطويل. وفي العاصمة أبوظبي، حافظ المعروض على استقراره عند 3.94 ملايين متر مربع خلال الربع الأول، ومن المقرر إضافة مساحة 79000 متر مربع خلال بقية العام.

ونتيجة لذلك، ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية في دبي وأبوظبي ارتفاعاً كبيراً في الربع الأول من عام 2024، إذ زاد متوسط إيجارات الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية بدبي بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً 2600 درهم للمتر المربع سنوياً.

وأدى الارتفاع الكبير في نشاط التأجير إلى تراجع معدل الشواغر داخل منطقة الأعمال المركزية من 11% العام الماضي إلى 8% في العام الحالي. وبالمثل، ارتفع متوسط إيجارات الفئة «أ» على مستوى مدينة أبوظبي بنسبة 14% خلال الفترة نفسها، مسجلاً 2045 درهماً للمتر المربع سنوياً، في حين استقر معدل الشواغر على مستوى العاصمة عند 22%.

وفي الربع الأول، تم إنجاز نحو 12000 متر مربع من إجمالي مساحة التجزئة القابلة للتأجير في دبي، وبذلك يستقر إجمالي المعروض الحالي دون تغيير إلى حد كبير عند 4.8 ملايين متر مربع.

ومن المتوقع إنجاز نحو 104000 متر مربع من منافذ تجزئة خلال بقية العام. وعلى صعيد آخر، لم تشهد العاصمة إنجاز أي مشاريع تجزئة كبرى، إلا أنه من المتوقع إنجاز نحو 17000 متر مربع من مساحات التجزئة خلال هذا العام.

المناطق الصناعية

أسهمت الاتفاقية التجارية الجديدة التي وقعتها الهند والإمارات إلى جانب تطوير منشأة تخزين تحت اسم «بهارات مارت»، في احتفاظ المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) بمكانتها كمنطقة حرة راسخة للتجارة الدولية في دولة الإمارات. وشهدت إيجارات منشآت التخزين في جافزا زيادة سنوية كبيرة بواقع 26%، ليصل متوسط الإيجار إلى 365 درهماً للمتر المربع سنوياً.

وقد أدرك المطورون الطلب المتزايد على المعروض من المنشآت الصناعية عالية الجودة، ولذا يسعون بقوة إلى سد العجز في المعروض من خلال شراكات مثل الشراكة المبرمة بين دبي الجنوب والدار العقارية لتطوير المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب. وشهد السوق الصناعي في أبوظبي معدلات طلب قوية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

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