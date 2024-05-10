1.23 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان في الربع الأول

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مؤشر عجمان العقاري عن تسجيل التصرفات العقارية في الإمارة نمواً قياسياً بنسبة 59%، خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وتم تسجيل 701 تصرف، بقيمة إجمالية بلغت 1.23 مليار درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن إجمالي حجم التداولات خلال شهر أبريل تجاوز 728 مليون درهم، حيث شهد حي «الراشدية 3» أعلى قيمة مبايعة بـ 109.2 ملايين درهم.

وتم تسجيل 121 عملية رهن، بلغت قيمتها 314 مليون درهم، وجاءت أعلى قيمة رهن بـ 155 مليون درهم بمنطقة «العامرة». وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من«الزاهية» و«الحليو 2».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز