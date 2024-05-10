بدء تداول أسهم «سبينس» في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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رحّب سوق دبي المالي، أمس، بالإدراج الناجح لشركة سبينس 1961 هولدينج المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة. وبعد اختتام اكتتابها الناجح في سوق دبي المالي، بدأت الشركة تداول أسهمها تحت الرمز (SPINNEYS) وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.53 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يحقق إجمالي عائدات بنحو 1.38 مليار درهم (أي ما يعادل 375 مليون دولار) تقريباً. وبالتالي تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.51 مليارات درهم (أي ما يعادل 1.50 مليار دولار) عند الإدراج.

وشكّل الإدراج الناجح لشركة سبينس، وهو الثاني في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، دليلاً ملموساً على قوة وديناميكية الأسواق المالية في دبي. واحتفالاً بالإدراج، قرع علي البواردي، رئيس مجلس إدارة شركة سبينس، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور معالي هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة سبينس وإداراتها ومجموعة من المسؤولين.

وقال هلال المري: «نحتفي بمناسبة بالغة الأهمية مع انضمام سبينس إلى سوق دبي المالي، حيث يشكل هذا الإدراج دليلاً على التزامنا بتوفير منصة لمختلف فرص الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم أهداف وطموحات قيادتنا الحكيمة في دبي.

وقد شهدنا إقبالاً واسع النطاق من المستثمرين، مما يرسخ مكانة دبي كقوة اقتصادية عالمية بارزة، تتميز بمرونتها العالية وجاذبيتها المتزايدة للمستثمرين الدوليين. كما يعكس هذا الإنجاز الجهود المشتركة والتوجه الاستراتيجي الذي يقوده سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، للدفع قدماً بمسيرة تقدُّم دبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي مالي رائد».

وقال علي البواردي رئيس مجلس إدارة شركة سبينس: «بعد أن بدأت قصتنا في بر دبي في أوائل الستينيات، نحن فخورون للغاية بالاحتفال بهذه اللحظة التاريخية. علامتنا التجارية هي علامة تجارية عريقة ومحبوبة للغاية وتتمتع بتراث قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلتزم بالجودة، وقد تطورت على مر العقود لتصبح واحدة من أبرز شركات بيع المواد الغذائية الطازجة بالتجزئة في الدولة. يسعدنا أن يتم إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي، وأن نوفر للمستثمرين فرصة ليكونوا جزءاً من خطط النمو المستقبلية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يشكل انضمام سبينس إلى سوق دبي المالي إنجازاً استراتيجياً وإضافة جديدة إلى السوق. ويحمل هذا الإنجاز أهمية مزدوجة، حيث تعد سبينس أول شركة غير حكومية تدرج أسهمها بالسوق في 2024، وشهد الاكتتاب إقبالاً هائلاً من المستثمرين، ما يعكس مستوى الثقة المتزايدة بالأسواق المالية في دبي. كما يشكّل نجاح إدراج سبينس في الأسواق المالية شهادة على مكانتنا المتميزة كسوق مالي مفضل بالنسبة للشركات الخاصة الساعية إلى اغتنام فرص النمو».

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