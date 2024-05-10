البنك العربي المتحد يجدد اتفاقية معالجة المدفوعات مع «نتورك إنترناشيونال»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن البنك العربي المتحد تجديد اتفاقية معالجة بطاقات الائتمان مع «نتورك إنترناشيونال»، المتخصصة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوسيع مجال الشراكة لتشمل معالجة بطاقات الخصم المباشر ضمن منصة «Network One».

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «ساهمت شراكتنا الطويلة مع (نتورك إنترناشيونال) في نمو البنك العربي المتحد بشكل إيجابي على مدار السنوات الماضية. وتأتي الاتفاقية الجديدة لتعزز هذا الزخم، من خلال الجمع بين إمكانات (نتورك إنترناشيونال) في معالجة البطاقات والخبرة المصرفية الطويلة التي يتمتع بها البنك العربي المتحد، بما يتيح لنا تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا».

وقال امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد: «يعكس استمرار تعاوننا مع (نتورك إنترناشيونال) التزامنا باعتماد أحدث التقنيات في جميع خدماتنا وحلولنا.

ونهدف من خلال الاستفادة من تكنولوجيا (نتورك إنترناشيونال)، إلى تعزيز تجارب عملائنا ورفع الكفاءة التشغيلية. وأنا على ثقة من أن تجديد شراكتنا سيلعب دوراً محورياً في مسيرة البنك العربي المتحد لتقديم أفضل الحلول لعملائنا خلال عصر التحول الرقمي».

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