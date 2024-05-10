14.9 مليون درهم ضبطيات العلامات التجارية المقلدة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ضبط ومصادرة 5212 قطعة من البضائع المقلدة، والتي بلغت قيمتها الأصلية 14.94 مليون درهم، مشيرة إلى معالجة 14 شكوى لعلامات تجارية عالمية خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة في الإمارة وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والمنتجات المقلدة، وجاءت الأكسسوارات والأحذية والحقائب على رأس قائمة المصادرات، يليها الساعات اليدوية والمحافظ المالية وأوشحة الرأس النسائية، وأخيراً الأكسسوارات الخاصة بالهواتف المتنقلة.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الفريق الرقابي يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.

ونظمت اقتصادية رأس الخيمة حملة «احمِ منتجاتك»، من خلال تنفيذ فريق قسم الحماية التجارية بزيارات تفقدية لأسواق رأس الخيمة لتوعيتهم بمخاطر البضائع المقلدة وكيفية حماية المنتجات من الغش والتقليد. ودعا الفريق أصحاب المحلات والمجتمع بضرورة الإبلاغ عن أي حالات للغش أو التقليد عبر خدمة «صوتك مسموع» التي يقدمها من خلال الواتساب مباشرة على الرقم 0504321966.

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