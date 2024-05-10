651 مليون درهم صافي أرباح «كهرباء دبي» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بقيمة 5.8 مليارات درهم بزيادة 6.7 %، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.6 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 995 مليون درهم بزيادة 11.6 %، فيما بلغ صافي الأرباح 651 مليون درهم.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بالتميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وقد ساهم النمو المرتفع للطلب على الكهرباء بنسبة 6.4% وعلى المياه بنسبة 5.9% في تحقيق نتائج تشغيلية استثنائية في هذا الربع والذي انعكس بأعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9.0% إلى 2.6 مليار درهم، وزيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.6%. وسنواصل التركيز على هدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر وتحسين العائدات لجميع المعنيين».

وأضاف: «تعد الهيئة نموذجاً عالمياً يحتذى به في قطاعات الطاقة والمياه وتبريد المناطق، حيث نوفر خدماتنا وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، كما ندعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

وتتكامل استراتيجياتنا، ومبادراتنا، والتزاماتنا الرأسمالية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

نتائج قياسية

وفي الربع الأول من 2024، ارتفعت الإيرادات ربع السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 6.7% إلى 5.8 مليارات درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9.0% إلى 2.6 مليار درهم، في حين ارتفعت أرباح الهيئة التشغيلية بنسبة 11.6% إلى 995 مليون درهم.

وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للهيئة بقيمة 692 مليون درهم لتصل إلى 3.3 مليارات درهم بزيادة قدرها 26.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدل على الإمكانات القوية التي تتمتع بها الشركة لزيادة التدفقات النقدية عاماً بعد عام.

ملخص الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 10.3 تيراوات ساعة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 9.7 تيراوات ساعة في الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 6.2%. وقد أنتجت هيئة كهرباء ومياه دبي 1.46 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 19.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 14% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري. وتعمل الهيئة على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد. وقد شهد الطلب الذروي على الطاقة زيادة ملحوظة في الربع الأول من عام 2024 حيث بلغ 6.1 جيجاوات بزيادة قدرها 7.24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الربع الأول من العام الجاري 8.822 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 5.26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس التزام الهيئة الثابت بالتميز التشغيلي.

وخلال الربع الأول من 2024، بلغ إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة 34 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 401 مليون جالون بزيادة قدرها 5.04% مقارنة بالعام الماضي. وبنهاية الربع الأول بلغ عدد إجمالي حسابات الهيئة 1.224.560 حساباً مقارنة مع 1.169.713 حساباً بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.7%.

وتسير مشاريع الهيئة بشكل جيد. وخلال الربع الأول من عام 2024، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث محطات تحويل جهد 132 كيلوفولت، و281 محطة تحويل جهد 11 كيلوفولت.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم الانتهاء من الإغلاق المالي لمشروعين وفق نظام المنتج المستقل للطاقة والمنتج المستقل للمياه، وهما شركة حصيان للمياه بقدرة 180 مليون جالون، ومحطة شعاع 4 للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات.

وبنهاية الربع الأول من عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 16.27 جيجاوات منها 2.63 جيجاوات من الطاقة النظيفة. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون جالون يومياً.

وبنهاية عام 2030، تهدف الهيئة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلى نحو 20 جيجاوات، منها نحو 5.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 27%.

وستضيف الهيئة إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة 240 مليون جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 735 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

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