103.7 ملايين درهم صافي ربح «باركن» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة باركن، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024 حيث بلغ صافي الربح 103.7 ملايين درهم مقارنة مع 98.9 مليوناً خلال الفترة المقابلة من 2023، بنمو 5 %.

وارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 33%، مع توسّع هامش الربح إلى 64% (من 52%).

وشهد الربع الأول من العام زيادة إجمالي عدد معاملات المواقف بمقدار 9%، وارتفاع متوسط معدل استخدام المواقف العامة بمقدار 2 نقطة مئوية إلى 26% وزيادة إجمالي الإيرادات بمقدار 8%، مع ارتفاع إيرادات المواقف العامة بمقدار 11%.

وأكدت الشركة أنها في طريقها لتحقيق التوجيهات المالية لسنة 2024 التي تم الكشف عنها عند الإدراج. وقال أحمد بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن: من خلال دورها الحيوي في منظمة النقل في دبي، تُقدم باركن إمكانيات رائدة في سوق إدارة مواقف المركبات تتماشى مع طموحات الإمارة الاقتصادية والحضارية والاجتماعية في الوقت الحاضر والمستقبل.

وهي اليوم في موقع متميّز يتيح لها الاستفادة من نجاحها، وتسريع وتيرة هذا النجاح من خلال توفير حلول تنقل سلسة ومستدامة ومبتكرة في جميع أنحاء المدينة.

لقد بيّنت نتائج الربع الأول التقدّم المستمر في تحقيق الأداء المالي، وتعزيز التميّز التشغيلي، واستغلال إمكانياتنا للنمو من أجل التوسّع والتنويع. ومن الآن فصاعداً، أشعر بكامل الثقة في الفرص المستقبلية التي تقدّمها باركن، ودورها الحيوي في تمكين التنقل لدعم قصة النمو في دبي«.

وقال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: حققت باركن في الربع الأول أداءً قوياً، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 33% وارتفع الهامش إلى 64%، إلى جانب نجاح الاكتتاب العام الأولي الذي حطم الأرقام القياسية في مارس من هذا العام.

وتعود هذه النتائج مباشرةً إلى نمو الإيرادات بنسبة 11% في أنشطة الشركة الأساسية المتمثلة في مواقف المركبات العامة، والتي تتمتع فيها بمكانة بارزة.

تُعتبر باركن ركيزة أساسية للبنية التحتية في دبي، كونها تعزز نمو المدينة وتدعم خطط التوسع السكاني والنمو الاقتصادي الطَموح. ويعتمد نموذج الأعمال قليل النفقات الرأسمالية الذي تتبناه باركن على التكنولوجيا المبتكرة، والبنية التحتية الرقمية القوية، إلى جانب فريق إداري يتمتّع بخبرة طويلة الأمد، مما يساهم في تعزيز الهامش وزيادة كفاءة حجم وفرص نمو عمليات الشركة.

والنظر نحو المستقبل، فنحن ملتزمون بتقديم قيمة مضافة مستدامة للمساهمين، وتشكيل مسار مستقبلي ملهم للقطاع». وتعتزم الشركة دفع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر، مع توقع الدفعة الأولى في أكتوبر 2024 فيما يتعلق بالنصف الأول من عام 2024.

أما بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 والفترة اللاحقة، فتتوقع الشركة دفع الحد الأدنى من توزيعات الأرباح، والتي يمكن أن تكون أحد الخيارين التاليين، أيهما أعلى: 100% من ربح السنة أو التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

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