الأحواض الجافة العالمية تكشف عن تحسينات كبيرة في عمليات إصلاح مراوح دفع السفن

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، أمس، عن سلسلة من التحسينات المهمة على قدراتها التشغيلية في خدمات إصلاح مراوح دفع السفن، ما يعزز مكانتها الرائدة في تقديم الحلول الشاملة، التي تلبي احتياجات إصلاح مراوح الدفع من جميع الأحجام والأنواع بكفاءة ودقة استثنائية.

تم تجهيز المنشأة لتنفيذ إصلاحات الأعطاب الطفيفة في الموقع مباشرة على السفينة بدون الحاجة إلى إزالة مروحة الدفع، وإجراء إصلاحات أكثر شمولاً داخل ورشة العمل الخاصة بها، والتي تتضمن منطقة مخصصة وحفرة للعمليات على المروحة. ويعد توفير سبائك البرونز والنيكل والألمنيوم اللازمة لتصنيع الأجزاء المفقودة، إلى جانب إتاحة مجموعة شاملة من تقنيات الإصلاح، مثل فحص مستوى الصوت بالليزر، وتشخيص حالة شفرات المروحة، تؤكد عناصر جديدة بصورة أكبر على زيادة القدرات في ساحة السفن،

كما قامت الأحواض الجافة العالمية بتعزيز قدرات فريقها المتميز من المهنيين ذوي المهارات العالية والمؤهلين، للتعامل مع متطلبات إصلاح مراوح دفع السفن، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير، التي وضعتها الجمعية الدولية لجمعيات التصنيف.

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «تسهم خدماتنا المحسنة لإصلاح مراوح الدفع في التأكيد على التزامنا بالتميز وريادة العمليات البحرية، إلى جانب تركيزنا على الابتكار، لضمان تحقيق الكفاءة العالية والجودة الاستثنائية في الخدمات. وتتيح قدراتنا الفريدة تقديم حلول فورية، نتميز بها في معالجة المشاكل الطارئة في مراوح الدفع، كما نحظى بثقة ملاك السفن لاستجابتنا السريعة والشاملة، وتلبيتنا المتكاملة لاحتياجات الإصلاح والصيانة لديهم».

وخلال العامين الماضيين نجحت الأحواض الجافة العالمية في إصلاح أكثر من 20 مروحة دفع ثابتة، و50 شفرة مروحة تعمل بالبرمجة الإلكترونية، مما أسهم بشكل كبير في تحسين مردودها، وفي التأكيد على فعالية وكفاءة خدمات الشركة، كما يعكس هذا الإنجاز تحسن الكفاءة في ساحة السفن، والتزامها بتلبية متطلبات القطاع البحري المتطورة.

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