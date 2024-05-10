«نفط الشارقة» تتعاون مع «إيني» لاستكشافات في رأس الخيمة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكملت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية صفقة للاستحواذ من «إيني» على حصة مشاركة بنسبة 30 % في المنطقة 7 برأس الخيمة، التي تمتد على مساحة قدرها 430 كيلومتراً مربعاً، وتشهد نشاطاً ملحوظاً في أعمال استكشاف النفط والغاز مع الحفر الجاري لبئر استكشافي. وبعد الصفقة تمتلك «إيني» بوصفها المشغل بنسبة 60 % من منطقة الاستكشاف 7، بينما تمتلك سنوك 30 %، وتمتلك راك غاز 10 %.

تقدم

وقال الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة: «تهدف الاتفاقية مع «إيني» إلى تعزيز التعاون المستمر بين إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، ونتطلع إلى نتائج استثنائية في أعمال الحفر، وتحقيق المزيد من التقدم والنمو في المستقبل القريب».

من جهته أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول: «يسهم التعاون المشترك بين رأس الخيمة والشارقة و«إيني» بدعم وتحفيز نمو قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الاستراتيجية، مما يعزز المزيد من النمو في المنطقة».

تعاون

وتعزز هذه الشراكة التعاون القائم بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة إيني، والتي واصلت نشاطها في الشارقة على مدى السنوات الخمس الماضية حتى اكتشاف حقل «محاني» للغاز الطبيعي والمكثفات وتحديد العديد من الفرص الجديدة للاستكشاف. وتمثل هذه الصفقة توّراً طبيعياً أيضاً نظراً للعلاقة الوثيقة مع كل من شركة إيني وراك غاز، والتعاون بين الشارقة ورأس الخيمة في تطوير البنية التحتية للطاقة في الإمارات.

من جانبه أكد حاتم الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، أن المؤسسة ستشارك «إيني» و«راك غاز» باستكشاف المنطقة 7، بالإضافة إلى كونها أول استثمار للمؤسسة خارج الشارقة، وتعزز هذه الصفقة أيضاً العلاقة المتبادلة بين إمارتي الشارقة، ورأس الخيمة.

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