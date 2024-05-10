10 ملايين زائر للقرية العالمية في الموسم الـ28

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القرية العالمية؛ أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تسجيلها رقماً قياسياً جديداً باستقطابها 10 ملايين زائر خلال موسمها الـ28.

وتعدّ القرية العالمية إحدى الوجهات الأكثر شعبية في الإمارات، وقد أغلقت أبوابها أول من أمس وذلك للموسم الـ28، حيث أبهرت القرية العالمية ضيوفها طوال الموسم بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الفريدة من نوعها، لتتيح للضيوف من جميع الأعمار عالماً أكثر روعةً وذكرياتٍ ستبقى خالدة في وجدانهم. وتضمّنت أجندة الأنشطة والفعّاليات الترفيهية المتنوعة التي زخِرت بها القرية العالمية، الحفلات الموسيقية والتجارب الثقافية الغامرة وتجارب التسوّق المميزة والجولات الحماسية وغيرها.

وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه: في الوقت الذي نسدل فيه الستار على هذا الموسم الاستثنائي، فإننا فخورون بتحطيمنا الرقم القياسي وبلوغنا حاجز 10 ملايين زائر، ما يعكس مكانة القرية العالمية الكبيرة كوجهةٍ عالمية للثقافة، كما يرسخ التزامنا بالمساهمة بشكلٍ فاعل في النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي. ويؤكد هذا النجاح أيضاً على الشعبية التي تتمتع بها القرية العالمية بما تتيحه من تجارب ثقافية متنوعة، والالتزام المتميز الذي أظهره فريق العمل وتفانيهم في إنجاح هذا الموسم.

وأضاف: نعمل في دبي القابضة للترفيه على تقديم أفضل الخدمات والتجارب للزوار والضيوف من خلال الابتكار والتطوير المستمر وكذلك بإرساء معايير جديدة للتميز في مجال الترفيه. وفي الوقت الذي نبدأ فيه أولى خطواتنا استعداداً للموسم الـ29، فإننا نتطلع للكشف عن المزيد من التجارب المبهرة لضيوفنا من جميع أنحاء العالم، والتي ستساهم في ترسيخ مكانة القرية العالمية كوجهة عالمية رائدة في عالم الترفيه.

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