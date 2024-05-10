«إكسبو لايف» يختار 16 مشروعاً لتلقي التوجيه والدعم

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن برنامج «إكسبو لايف» للابتكار عن اختيار 16 مشروعاً تقدم حلولاً مبتكرة في دورته السابعة، لتنضم إلى قائمة المشاريع التي يقدم لها الدعم عبر المنح والتوجيه. وتشمل المشاريع المختارة منظمة تساعد المواهب الفلسطينية في مجال التكنولوجيا على تأمين وظائف عن بعد، وشركة منتجة لجلود الأسماك المستدامة في المغرب، ومشروعاً للأكشاك الطبية تعمل بالطاقة الشمسية في تشاد، وشركة من البيرو تعمل على تضييق الفجوة التعليمية بإتاحة التعلم عبر تطبيق واتساب.

وركزت الدورة السابعة للبرنامج، التي اجتذبت أكثر من 1000 مشاركة، على معالجة مجموعة واسعة من التحديات العالمية التي تشمل التعليم والبيئة والتوظيف والرعاية الصحية، وتأتي المشاريع الستة عشر المختارة من 15 دولة، بما في ذلك 10 من أفريقيا، واثنتان من منطقة الشرق الأوسط، وتم اختيارها من قائمة نهائية مكونة من 22 مبادرة لتأثيرها الإيجابي في مجتمعاتها وعلى الكوكب، وسيحصل كل مشروع على التمويل والتوجيه الفني والدعم والترويج لتحقيق أفضل النتائج.

وقال يوسف كيرز، المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف للابتكار: لقد أذهلتنا جودة المشاريع المقدمة، ويسعدنا أن نرحب بهؤلاء المبتكرين العالميين في عائلة مدينة إكسبو دبي، حيث نتطلع إلى رعاية أفكارهم ودعمها ومساعدتهم على النمو والتطور والتوسع، ومشاركة تلك المعرفة مع المجتمع العالمي لإحداث تأثير أكبر.

وأضاف: تعمل هذه الحلول على تمكين الشباب والنساء والمجتمعات النامية، وتحسين الحياة ومواجهة التحديات في قطاعات حيوية مثل الزراعة والتعليم والرعاية الصحية وإدارة النفايات. في مدينة إكسبو، يعد التعاون والابتكار لدفع التقدم هو جوهر كل ما نقوم به. ونحن نتطلع إلى العمل مع هذه المشاريع لتطوير إمكاناتها للمساعدة في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.

وتوفر مدينة إكسبو دبي منصة للشركات والمنظمات ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لإقامة شراكات هادفة ومشاركة الحلول المستدامة التي تركز على المستقبل والعمل معاً لمساعدة هذه الأفكار على ترسيخ جذورها ونموها وازدهارها. المشاريع الستة عشر المختارة في الدورة السابعة، المدرجة أدناه، ترفع العدد الإجمالي لرواد الأعمال الاجتماعيين الذين يدعمهم إكسبو لايف إلى 191 من 92 دولة.

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