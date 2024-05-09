«دبي التجاري» يطور مركز التحويل الرقمي بالتعاون مع «كواليتي كيوسك تكنولوجيز»

المصدر: دبي - البيان

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عززت «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» (QualityKiosk Technologies)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في حلول هندسة الاعتماد، شراكتها مع «بنك دبي التجاري»، لتعزيز تجارب البنك الرقمية لعملائه.

من خلال هذه الشراكة ستعمل «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» بشكل وثيق مع بنك دبي التجاري لتطوير مركز التحويل الرقمي للبنك، وهي مبادرة شاملة للتحول الرقمي تهدف إلى تحديث النظام البيئي التكنولوجي للبنك. كما تتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية تمكين تقليل المخاطر التنبؤية، وتقديم كفاءات هندسية عالية الجودة، وتعزيز الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية البنك المتمثل في تقديم خدمات مصرفية رقمية رفيعة المستوى.

وتم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، حيث قام بتوقيعها علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري، ومنيش جاوار، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كواليتي كيوسك تكنولوجيز».

وقال علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري: «باعتبارنا رواداً في الخدمات المصرفية الرقمية فإن هدفنا هو تقديم حلول رقمية فريدة وضمان تجربة مصرفية سلسة لعملائنا. وتلعب شراكتنا الاستراتيجية مع «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» دوراً فاعلاً في تحقيق رؤيتنا للنهوض بالتكنولوجيا وتقديم خدمات مصرفية ترتكز على العملاء. وبالاستناد إلى تجاربنا السابقة من خلال إنجازاتنا نحن واثقون بأن العمل مع «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» سوف يسرع من تحقيق أهدافنا في إطار مبادرة تحديث استراتيجية التكنولوجيا الخاصة بنا، من خلال مركز التحويل الرقمي الذكي».

وقال منيش جاوار، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كواليتي كيوسك تكنولوجيز»: «إنه من دواعي سرورنا أن نتعاون ونعمل مع بنك دبي التجاري في هذه الرحلة».

وتستند الشراكة الحصرية على عام من التعاون الناجح بين بنك دبي التجاري و«كواليتي كيوسك تكنولوجيز»، حيث قاما معاً بتأسيس مركز التحويل الرقمي الأول لبنك دبي التجاري بأفضل العمليات والأنظمة في الصناعة، حيث تم تنفيذ 300,000 اختبار بشكل آلي، وتمركز 150,000 حالة اختبار، وتم افتراض 100 خدمة لدفع إنجاز أكثر من 35 مشروعاً للتحديث الرقمي، الذي يواجه العملاء في الوقت المحدد.

وعززت النجاحات المشتركة للمشروعات شراكة قوية، وبلغت ذروتها في اختيار «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» باعتبارها الشريك الحصري للجودة والموثوقية لمركز التحويل الرقمي التابع للبنك.

وقال توماس شيريان، الرئيس التنفيذي للمعلومات في بنك دبي التجاري: «نحن ملتزمون بتقديم تجارب مصرفية رقمية متميزة، وستمكننا شراكتنا مع «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» من الاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة، لمواصلة توسيع نطاق مبادرة تحديث استراتيجية التكنولوجيا، وتعزيز تجارب العملاء من خلال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة».

وقال رافيشانكار جوبالان، عضو المجلس الاستشاري في «كواليتي كيوسك تكنولوجيز»: «سيمكننا تعاوننا مع بنك دبي التجاري بالاستفادة من خبراتنا ومنصاتنا في الذكاء الاصطناعي للعمل بأقصى سرعة، والتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة بالبنك».

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