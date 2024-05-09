غرفة الفجيرة تبحث العلاقات الاقتصادية مع ليتوانيا

المصدر: دبي - البيان

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما مع قطاعات الأعمال والترويج لإمارة الفجيرة خلال المشاركات في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمعارض الإقليمية والدولية واستكشاف أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة راموناس دافيدونيس سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، بحضور كل من سرور حمد الزوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق محمد الهنائي، عضو مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون والتنسيق للتواصل مع سفارة ليتوانيا في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وليتوانيا من جهة وإمكانية إقامة شراكات تجارية وصناعية بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وليتوانيا من جهة أخرى.

وقال رئيس الغرفة إن إمارة الفجيرة تمكنت من مواكبة النهضة التنموية والعمرانية والحضارية بالدولة، فضلاً عن مركزها العالمي في مجال تخزين النفط، وتزويد السفن بالوقود، وما يتبعها من الخدمات البحرية للسفن التجارية العابرة ما بين الشرق والغرب.

من جانبه، ثمن سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة، عالياً زيارة سفير جمهورية ليتوانيا للغرفة، مشيراً إلى أنه يعكس مدى الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق المشترك بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وبلاده والدفع بها إلى آفاق أرحب في العديد من المجالات كالقطاع الصناعي والزراعي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأكد الهنداسي على أهمية التواصل بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وليتوانيا لتبادل الأفكار حول كل ما من شأنه تعزيز العلاقات بين الجانبين وتبادل الزيارات والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات والمعارض التي تقام في الفجيرة وليتوانيا.

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