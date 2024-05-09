«دبي للخدمات المالية» تحل 89% من الشكاوى خلال 2023

المصدر: دبي - مشعل العباس

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كشفت سلطة دبي للخدمات المالية أنها نجحت في حل وتقييم 89% من الشكاوى التي استقبلتها خلال عام 2023، مؤكدة أن الجزء الأكبر من الشكاوى يتمحور حول الترويج لعمليات الاحتيال.

وقالت السلطة في التقرير السنوي لأدائها خلال 2023، وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن الشكاوى لا تزال تشكل مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة لها، حيث استلمت 545 شكوى عام 2023 مقارنة بـ169 شكوى في العام السابق، بزيادة 222%.

وأضافت السلطة أنها قامت بتقييم وحل 89% من الشكاوى خلال 28 يوماً من تاريخ استلامها، بينما كانت النسبة المتبقية 11% بحاجة لمزيد من الاستفسارات والتقييم لحلها، لافتة إلى أن الجزء الأكبر من الشكاوى التي استلمتها خلال العام الماضي لا يزال يتمحور حول الترويج لعمليات احتيال.

وذكرت السلطة في تقريرها أنها أصدرت 20 تنبيهاً للمستهلكين العام الماضي، مشيرة إلى أن أنواع عمليات الاحتيال التي لفتت انتباه السلطة لا تزال تشتمل على مخططات بونزي، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقدماً، وعمليات الاحتيال عن طريق الاستنساخ، وعمليات الاحتيال التي تتم فيها سرقة أو إساءة استخدام هوية سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، والشركات العاملة في المركز أو موظفيها، مضيفة أن السلطة لا تصدر تنبيهاً إلا بشأن عمليات الاحتيال التي يؤثر فيها التصرف الاحتيالي في نزاهة مركز دبي المالي العالمي.

نمو التراخيص

وبحسب التقرير السنوي، سجلت الهيئة التنظيمية الرائدة في العام 2023 زيادة ملحوظة في التراخيص بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة، إذ تعكس هذه الزيادة ثقة مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية وجاذبية المنطقة لشركات الخدمات المالية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة ملحوظة بنسبة 50% بشكل سنوي في الطلبات المقدمة عبر مختلف نماذج الأعمال، ما يعكس النمو والتنوع في قطاع الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، كما شهد قطاع إدارة الموارد نمواً كبيراً مع ارتفاع عدد طلبات الترخيص من البنوك الخاصة، ومديري الأصول، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تلقت السلطة أكثر من 40 طلب تسجيل لصناديق استثمارية محلية خلال العام، ما يشير إلى ازدهار المشهد الاستثماري في المركز.

إضافة إلى ذلك، حققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 11.72 مليار دولار، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار حتى نهاية العام.

وتظل مكافحة الجرائم المالية على رأس قائمة أولويات سلطة دبي للخدمات المالية، التي تنعكس في مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن التعديلات التي جرى إدخالها على وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات تجعل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات.

وخلال 2023، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية 115 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثماني اتفاقيات متعلقة بمجال الابتكار، بما يسهم في تعزيز شراكاتها الدولية والتزامها بالتعاون التنظيمي.

وتماشياً مع حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي، تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول الرقمي باعتبارهما محركين رئيسين للكفاءة والشفافية وتعزيز الأمن، إذ حققت منصة معلومات التهديدات الخاصة بالسلطة إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها عام 2020.

رؤية

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس الإدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «نتطلع لعام 2024 الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية العشرين لمركز دبي المالي العالمي، حيث نؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات، ودبي، إلى جانب حرصنا على تعزيز التنمية والتعاون داخل مجتمع مركز دبي المالي العالمي. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس السلطة، فإننا نحتفل بعقدين من التميز والإنجازات الاستثنائية، بينما نمهد الطريق لمزيد من المشاركة والإسهام في وضع الأنظمة التي تدعم نزاهة وشفافية مركز دبي المالي العالمي».

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