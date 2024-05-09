تعاون استراتيجي بين سياحة عجمان ومركز رواق عوشة لدعم الإبداع

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان ومركز رواق عوشة الثقافي، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى تعزيز وتطوير القطاع الثقافي والإبداعي في عجمان. تأتي هذه الخطوة، تأكيداً لأهمية التعاون المشترك لرفع مستوى المشهد الثقافي والاجتماعي في الإمارة.

وقّع الاتفاقية محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، والدكتورة موزة غباش رئيس رواق عوشة بنت حسين الثقافي، وذلك في إطار مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العربي، الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي في دبي.

وعبّر محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يعكس التزام الدائرة بتعزيز الشراكات المحلية، بهدف تحويل عجمان إلى مركز ثقافي عالمي. وأضاف: «نحن ملتزمون بدعم الثقافة والإبداع في عجمان، وسنواصل العمل الجاد مع مركز رواق عوشة، لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز التراث والثقافة في الإمارة».

من جانبها، أكدت الدكتورة موزة غباش رئيسة مركز رواق عوشة بنت حسين الثقافي، عن تفاني المركز العميق في تعزيز الوعي لدى الشباب في المحافظة على هويتنا الثقافية والتاريخية الغنية. وأردفت قائلة: «يأتي توقيع هذه المذكرة، كجزء من استجابتنا المتجددة للدعم والاهتمام المستمرين، التي نلقاهما من دائرة التنمية السياحية في عجمان».

وتعكس هذه الخطوة التوجه التقدمي للإمارة نحو تعزيز الهوية الوطنية، ودعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية، وتشكل إضافة قيمة للمشهد الثقافي والإبداعي في عجمان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة، تأتي في إطار جهود الإمارة لتعزيز التعاون مع الجهات الثقافية والإبداعية المحلية، بهدف تحقيق رؤية عجمان 2030، في تعزيز الموارد الثقافية والإبداعية، وتعزيز دور الإمارة كوجهة ثقافية وسياحية متميزة في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز