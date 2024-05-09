شرطة دبي تختتم مشاركة متميزة في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والعميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط، ختام مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2024، الذي عرضت خلاله 8 خدمات ترتبط بقطاع الأمن السياحي، ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات ذكية ومرنة، تسهل وصول المتعامل إليها وتحقق له السعادة، وتثري تجربته في الإمارة.

وأشاد العميد علي خلفان المنصوري بجهود فرق العمل والخدمات المعروضة للزوار، التي تعزز وعيهم بكل ما يختص بالخدمات الأمنية المرتبطة بالقطاع السياحي، منوهاً بأهمية المشاركة في المعرض، لدوره في تعزيز سمعة دبي الريادية في العالم بوصفها وجهة سياحية جاذبة لمختلف الجنسيات، ومقصداً للعيش والاستثمار فيها، الأمر الذي يتطلب مواكبة مستمرة لأهم وأبرز المستجدات العالمية في قطاع السفر والسياحة.

واطلع الحضور على الخدمات التي قدمتها المنصة، ومن ضمنها خدمة «901»، المخصصة لاستقبال مكالمات المتعاملين في الحالات غير الطارئة، وتلبية احتياجاتهم في الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي لا تصنف على أنها طارئة. ويجيب عنها ضباط وأفراد شرطة مدربون بحرفية عالية للتعامل والرد على المكالمات، وإسعاد المتصل بتقديم الخدمة غير الطارئة له.

كما استمعوا إلى شرح حول خدمة «أبحر بأمان»، والتي توفر لمرتادي البحر خدمة آلية سهلة وموثوقة للاتصال بالنجدة وطلب الاستغاثة، وذلك بعد التسجيل بالخدمة في تطبيق شرطة دبي، وإدخال مخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، وفي حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة ما عليه سوى الضغط على SOS، لتحدد بعد ذلك شرطة دبي موقع المستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته، من خلال منصة ذكية في العمليات، مرتبطة بالخدمة وتحوي شاشة تحكم خاصة وخريطة تفاعلية، كما تقوم الخدمة بشكل تلقائي أيضاً بإرسال طلبات استغاثة وتنبيهات عن الرحلات المتأخرة في حال عدم قدرة المستخدم على القيام بذلك.

واستمرت المنصة في تنفيذ ورش توعوية للزائرين باللغتين العربية والإنجليزية بشأن الخدمات السياحية التي تقدمها على مدار العام، التي تمكن السياح من عيش تجربة سياحية ثرية، وتسهل خدمة وصولهم للمساعدة والاستفسارات وتقديم المقترحات وطلب المساعدة وبلغات عالمية، عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، إلى جانب التوعية بخدمة e-Crime لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وعلى هامش اليوم الختامي، كرمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في منصتها وفدين؛ الأول من مجموعة إعمار بصفته شريكاً استراتيجياً في قطاع الخدمات والمرافق السياحية، وآخر من متحف دبي للمستقبل.

من جانب آخر، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات مذكرة تفاهم على هامش المشاركة في المعرض، بهدف تطويع البحث العلمي في خدمة ودعم قطاع الأمن السياحي.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومن جانب المركز، الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات نائب رئيس مجلس أمنائه.

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