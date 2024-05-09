«تاكسي دبي» تستعرض خدماتها المبتكرة في سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «تاكسي دبي» حضوراً لافتاً خلال مشاركتها في النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2024، حيث قدمت أحدث الحلول والخدمات في مجال التنقل، واجتذبت منصتها اهتمام الزوار والعارضين على حد سواء، مما يؤكد على قوتها وابتكارها في قطاع النقل العام والأجرة.

وجاءت مشاركة «تاكسي دبي» في هذا الحدث، الذي عُقد تحت شعار «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع كبرى الشركات في قطاعي الفنادق والسياحة والسفر، وتقديم باقات خدمات متميزة في مجال التنقل، بالإضافة إلى توسيع نطاق أعمالها واستثمار الفرص التجارية الواعدة التي يتيحها القطاع السياحي.

وسعت «تاكسي دبي» خلال المعرض إلى تسليط الضوء على تطوراتها وإنجازاتها في مجال النقل، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين من خلال تقديم خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة. كما تسعى الشركة لتعزيز دورها في دعم قطاع السفر والسياحة وتحسين تجربة المسافرين في إمارة دبي، من خلال توفير أفضل الحلول والابتكارات التكنولوجية.

وأكد عبد الله إبراهيم المير، المدير التنفيذي لتحول الأعمال في شركة «تاكسي دبي»، أن المشاركة في معرض سوق السفر العربي تعكس التزام الشركة بتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة، وتعزز دورها كشريك رئيسي في تطوير قطاع السفر والسياحة في المنطقة.

وتواصل «تاكسي دبي» ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التنقل، وتعزز جهودها لتحسين تجربة المسافرين وتقديم أفضل الخدمات والابتكارات التي تساهم في إثراء تجربة السياح في إمارة دبي، وتعتبر مشاركتها في سوق السفر العربي خطوة هامة نحو تعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النجاح في سوق النقل العالمي.

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